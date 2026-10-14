Três leilões online com produtos da Casas Bahia estão abertos para lances até segunda-feira (19), em Jundiaí, no interior de São Paulo. Ao todo, são 228 lotes de eletrodomésticos e eletroportáteis, com valores iniciais que vão de R$ 323,92 a R$ 1.532,12. Os pregões são organizados pela plataforma Tudo Leilão e reúnem itens provenientes de devoluções e trocas.

A programação está dividida em três pregões, com horários distintos para o encerramento dos lotes. O primeiro reúne cinco lotes de eletroportáteis, climatizadores e ar-condicionado, com início do encerramento às 10h. Às 15h, começa o fechamento dos 192 lotes de fogões e cooktops. Já o terceiro pregão, dedicado a micro-ondas e fornos elétricos, conta com 31 lotes e tem encerramento a partir das 20h.

Entre os produtos anunciados estão fogões, purificadores de água, micro-ondas, fornos elétricos, liquidificadores, cafeteiras, panelas elétricas e máquinas de cortar cabelo. Também há climatizador e ar-condicionado portátil. Os lotes incluem marcas como Electrolux, Atlas, Dako, Brastemp, Consul, Continental, Itatiaia, Esmaltec, LG, Britânia, Springer e Mondial. Enquanto a maioria dos lotes de fogões reúne um aparelho, alguns lotes de micro-ondas incluem duas ou três unidades. Um dos lotes de eletroportáteis concentra cerca de 86 produtos.