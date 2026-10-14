Três leilões online com produtos da Casas Bahia estão abertos para lances até segunda-feira (19), em Jundiaí, no interior de São Paulo. Ao todo, são 228 lotes de eletrodomésticos e eletroportáteis, com valores iniciais que vão de R$ 323,92 a R$ 1.532,12. Os pregões são organizados pela plataforma Tudo Leilão e reúnem itens provenientes de devoluções e trocas.
A programação está dividida em três pregões, com horários distintos para o encerramento dos lotes. O primeiro reúne cinco lotes de eletroportáteis, climatizadores e ar-condicionado, com início do encerramento às 10h. Às 15h, começa o fechamento dos 192 lotes de fogões e cooktops. Já o terceiro pregão, dedicado a micro-ondas e fornos elétricos, conta com 31 lotes e tem encerramento a partir das 20h.
Entre os produtos anunciados estão fogões, purificadores de água, micro-ondas, fornos elétricos, liquidificadores, cafeteiras, panelas elétricas e máquinas de cortar cabelo. Também há climatizador e ar-condicionado portátil. Os lotes incluem marcas como Electrolux, Atlas, Dako, Brastemp, Consul, Continental, Itatiaia, Esmaltec, LG, Britânia, Springer e Mondial. Enquanto a maioria dos lotes de fogões reúne um aparelho, alguns lotes de micro-ondas incluem duas ou três unidades. Um dos lotes de eletroportáteis concentra cerca de 86 produtos.
Os interessados podem consultar os lotes e apresentar lances pelo site tudoleilao.com.br. Antes de participar, porém, é importante observar as condições previstas no edital: os produtos não foram testados e podem apresentar avarias, ausência de peças ou falta de acessórios. A plataforma não oferece entrega, e a retirada deve ser feita pelo arrematante em Jundiaí, mediante agendamento. As orientações para marcar a retirada são enviadas por e-mail após o arremate, junto às informações de pagamento. Também é possível solicitar ao suporte informações sobre visitas para examinar os lotes.
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O que saber antes de participar
Como os itens são provenientes de logística reversa, a compra exige atenção às condições de cada lote. O fato de um produto ser anunciado em leilão não significa que esteja em perfeito funcionamento. Por isso, a leitura do edital e a análise das informações disponíveis são etapas importantes para avaliar os riscos antes de oferecer um lance. A organização também informa que parte dos lotes de fogões é anunciada sem taxa administrativa, condição que deve ser conferida na descrição correspondente.
O pagamento é realizado à vista, e os produtos não contam com garantia, conforme as orientações divulgadas pela plataforma. Além disso, os custos e a organização do transporte ficam sob responsabilidade do comprador. Como não há entrega, é recomendável considerar a logística de retirada em Jundiaí antes de disputar um lote, especialmente quando se trata de vários produtos ou equipamentos de maior porte.
A participação também requer cuidado com possíveis golpes. A orientação divulgada pelo Tudo Leilão é verificar a autenticidade do leiloeiro junto à Junta Comercial do estado e utilizar somente os canais oficiais para consultar informações e efetuar pagamentos. A recomendação inclui desconfiar de endereços eletrônicos suspeitos e ofertas com condições excessivamente vantajosas. Os três pregões podem ser consultados no portal tudoleilao.com.br, onde estão disponíveis as informações sobre os lotes, os lances e as regras de participação.