Sábado (17): às 10h, na Assupira, ocorre a exibição do curta Cata, seguida de conversa sobre resíduos, catadores e políticas públicas. A atividade é gratuita, tem classificação de 12 anos e interpretação em Libras. No Sesc, das 10h30 às 12h30, acontece a Ocupação de Brincar, para crianças de até 6 anos. Entre 12h e 16h, a atividade A ciência explica!, com o grupo Ciência em Show, oferece sessões gratuitas para crianças de 6 a 12 anos. Das 14h às 17h, ocorre a oficina Letra Bordada, que continua no domingo e é voltada a participantes a partir de 14 anos. Às 14h30, a atividade Expressa aí! aborda formas de expressão por meio de slam e fanzine, recomendada a partir de 13 anos. Às 16h, a praça recebe o espetáculo circense Circo de Variedades Baitaclã, com humor, música e dança. Às 19h30, o Espaço de Tecnologias e Artes promove a oficina Atualiza AÍ!, sobre tendências tecnológicas e uso consciente da tecnologia, para maiores de 16 anos, com inscrição prévia. Às 20h, a cafeteria recebe o show acústico de A Banda Mais Bonita da Cidade, com ingressos a R$ 40 (inteira), R$ 20 (meia-entrada) e R$ 12 (credencial plena).

Domingo (18): das 9h às 11h, a oficina Horta Medicinal na Vila África propõe atividades práticas de cultivo e manejo de plantas medicinais no Centro Social Rafael Baptista Antônio – Faé, na rua Pascoalina Orlando, 177, Vila Independência. A atividade é gratuita e livre para todas as idades, com retirada de senhas 30 minutos antes. No Sesc, das 10h às 17h, acontecem as semifinais de futsal masculino e feminino do Conexão Esportiva. Das 10h30 às 12h30, o clube de leitura Entrelinhas debate o livro Louças de família, de Eliane Marques, em atividade gratuita para maiores de 16 anos. No mesmo horário, crianças de até 6 anos podem participar de Caminhos do Brincar! e de Experiências livres para a primeira infância, em espaços distintos. Das 14h às 17h, continua a oficina Letra Bordada, que combina lettering e bordado. Às 14h, a oficina Pamonhas de Piracicaba – Identidade cultural do interior paulista apresenta aspectos da tradição culinária local, enquanto a recreação de mini esportes acontece no ginásio. Às 15h30, a cafeteria recebe a banda Maracangalha com o show Tropicália Caipira. Às 17h, o teatro exibe o filme de animação francês Arco, de Ugo Bienvenu, com entrada gratuita e retirada de ingressos uma hora antes. A programação inclui ainda a atividade Com a gente ninguém pode, às 10h30, no Centro Comunitário do Jardim Gilda, na rua das Oliveiras, 1.235, voltada a participantes a partir de 14 anos.

SESI apresenta espetáculo Okun

O espetáculo Okun – ou porque as estrelas brilham no escuro, do Núcleo de Artes Cênicas do SESI-SP de Sorocaba, está previsto para domingo (18), às 18h. Com uma narrativa afrofuturista construída coletivamente, a montagem propõe reflexões sobre memória, tempo, afeto e condição humana. A entrada é gratuita, com ingressos disponíveis pelo site do SESI-SP.