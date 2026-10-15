Piracicaba recebe, de quinta-feira (15) a domingo (18), uma programação cultural diversificada. O destaque é a 13ª edição do Piracicaba Tattoo Fest, que ocupa o Engenho Central com mais de 200 tatuadores e body piercers, concursos, atrações esportivas e shows. Outro destaque é o Concerto de Música Europeia da Orquestra de Câmara de Piracicaba (OCP), na sexta-feira (16), na FUMEP. A agenda inclui ainda espetáculos teatrais, encontro de colecionadores, atividades do Sesc e do SESI e atrações em cidades da região.
VEJA MAIS:
- Franquia Jogos Vorazes retorna às telonas em Piracicaba
- 'A Briga no Galinheiro' leva música e dança ao Teatro do Engenho
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
13º Piracicaba Tattoo Fest
O Parque Engenho Central recebe, de sexta-feira (16) a domingo (18), a 13ª edição do Piracicaba Tattoo Fest, encontro internacional de tatuadores e body piercers. O evento reúne mais de 200 profissionais de diferentes partes do Brasil e oferece concursos de tatuagem e piercing, eleição da Miss Tattoo, batalha de rimas, headshot combat, pista de skate, espaço kids, food trucks e a Feira Universo Mix.
A entrada é beneficente, mediante doação de 1 kg de alimento ou contribuição via Pix a partir de R$ 5, destinada a uma instituição de caridade. A programação musical ocorre no Palco Leuven. Na sexta-feira, apresentam-se Vinyl Attack, às 18h; Forget Everything, às 19h; Fistt, às 20h; e Paura, às 21h. No sábado, os shows começam às 14h, com Erro 404, e seguem com Holiday Nice, às 15h; Invasores, às 16h; Duo Casca Rock Vintage, às 17h; Calma, às 18h; Plugins, às 19h; Batalha da Norte, às 20h; MP, às 20h30; e MC Marechal, às 21h. No domingo, estão previstos Denoise, às 13h; Clepsidra, às 14h; Malucos do Espaço, com tributo a Raul Seixas, às 15h; Lô Balaio, às 17h; e Garotos Podres, às 18h. Os DJs do Vinyl Attack também participam ao longo dos três dias, quando comemoram 15 anos de carreira.
Na sexta-feira, o evento funciona das 13h às 22h; no sábado, das 10h às 22h; e no domingo, das 10h às 19h. O endereço é avenida Maurice Allain, 454, Vila Rezende. Mais informações estão disponíveis no Instagram do Piracicaba Tattoo Fest.
Concerto de Música Europeia da OCP
A Orquestra de Câmara de Piracicaba se apresenta na sexta-feira (16), às 20h, no auditório da FUMEP, com o Concerto de Música Europeia. Sob regência do maestro Ivan Bueno, o repertório inclui obras de Jean Sibelius, Felix Mendelssohn e Carl Stamitz.
Um dos destaques é o Concerto para Viola e Orquestra em Ré maior, de Stamitz, que terá como solista convidado o violista Emerson De Biaggi, professor livre-docente de viola e música de câmara no Instituto de Artes da Unicamp. A entrada é gratuita e não é necessário retirar ingressos antecipadamente. O acesso será por ordem de chegada, conforme a capacidade do espaço.
O concerto será no auditório da FUMEP, na avenida Monsenhor Martinho Salgot, 560, bairro Areião.
Teatro do Engenho recebe espetáculos musicais
Na quinta-feira (15), às 20h, o Teatro Municipal Erotides de Campos, o Teatro do Engenho, recebe o projeto Por Trás da Canção com o espetáculo Tocar... Cantar... Contar e Encantar. A apresentação combina imagens, narração, música instrumental e canto para revelar histórias, inspirações e processos de criação de grandes clássicos musicais. A entrada é gratuita, com ingressos distribuídos na bilheteria uma hora antes do início.
Na sexta-feira (16), também às 20h, o espaço recebe A Briga no Galinheiro, montagem do Coral Luiz de Queiroz e do Grupo de Danças Folclóricas da Esalq. Cerca de 90 integrantes, com idades entre 17 e 88 anos, apresentam uma história bem-humorada com canções, arranjos corais e dança, inspirada no Teatro Disquinho de 1974. A entrada é gratuita. O Teatro do Engenho fica na avenida Maurice Allain, 454, Vila Rezende.
4º Encontro de Colecionismo de Piracicaba
Moedas, cédulas, medalhas, selos, relógios, brinquedos, carrinhos, Hot Wheels, Playmobil, Pokémon, action figures, figurinhas, pedras, discos de vinil e antiguidades estão entre os itens do 4º Encontro de Colecionismo de Piracicaba. O evento será realizado de sexta-feira (16) a domingo (18), no Antonio’s Palace Hotel, com exposição e compra e venda de objetos colecionáveis.
A entrada é gratuita. Na sexta e no sábado, o encontro funciona das 9h às 19h; no domingo, das 9h às 16h. O hotel fica na avenida Independência, 2.805.
O Diário de Mika
O espetáculo teatral O Diário de Mika será apresentado no sábado (17), às 16h, no Teatro Municipal Dr. Losso Netto. A peça acompanha Mika, uma menina de 4 anos, e seus amigos imaginários, abordando temas educativos e relações familiares com música e histórias. A apresentação é gratuita, com ingressos disponíveis pela internet. O QR code deve ser validado no local com 20 minutos de antecedência. Crianças acima de 2 anos precisam de ingresso, assim como os acompanhantes.
O espetáculo tem classificação livre e conta com interpretação em Libras. O teatro fica na avenida Independência, 277, bairro Alto.
Sarau Histórias que Brincam
O Museu Histórico e Pedagógico Prudente de Moraes recebe na quinta-feira (15), às 19h30, o sarau Histórias que Brincam, com o Coletivo Contaê. A atividade reúne contação de histórias, literatura, jogos e imaginação em uma programação que celebra o universo infantil. A entrada é gratuita.
O museu fica na rua Santo Antônio, 641, Centro. Informações podem ser obtidas pelo telefone ou WhatsApp (19) 3422-3069.
SESI Diverte
O CAT SESI Piracicaba recebe no sábado (17), das 9h às 16h, a primeira edição do SESI Diverte. A programação é voltada a crianças e famílias, com oficinas esportivas, atividades manuais e recreativas, brincadeiras tradicionais, jogos de tabuleiro, gincanas, apresentações culturais, vivências esportivas, brinquedos infláveis e playgrounds.
A participação é gratuita, mediante reserva de ingressos pelo site piracicaba.sesisp.org.br. O CAT SESI fica na avenida Luiz Ralph Benatti, 600, Vila Industrial.
Programação do Sesc Piracicaba
Quinta-feira (15): a programação inclui o encontro literário Literando: descomplicando as obras literárias dos vestibulares, das 18h às 19h30, no Espaço de Tecnologias e Artes, com conversa sobre o livro A visão das plantas, de Djaimilia Pereira de Almeida. A atividade é gratuita e recomendada para maiores de 13 anos. Às 19h30, o público também poderá assistir a Cinema na água: Bob Esponja: Em Busca da Calça Quadrada, na piscina do Sesc. A sessão é gratuita e livre para todas as idades, com retirada de ingressos uma hora antes e apresentação de exame dermatológico válido.
Sexta-feira (16): às 19h, o teatro recebe o lançamento do EP Vamos versar pela nossa natureza?, do projeto Corredor Caipira, com cinco músicas inéditas criadas coletivamente em oficinas que reuniram mais de 40 participantes. A entrada é gratuita, com ingressos limitados. Às 20h, na praça, acontece o espetáculo circense 99 cm, um solo que aborda experiências e desafios da vida de uma artista de circo. A apresentação é gratuita e livre para todas as idades.
Sábado (17): às 10h, na Assupira, ocorre a exibição do curta Cata, seguida de conversa sobre resíduos, catadores e políticas públicas. A atividade é gratuita, tem classificação de 12 anos e interpretação em Libras. No Sesc, das 10h30 às 12h30, acontece a Ocupação de Brincar, para crianças de até 6 anos. Entre 12h e 16h, a atividade A ciência explica!, com o grupo Ciência em Show, oferece sessões gratuitas para crianças de 6 a 12 anos. Das 14h às 17h, ocorre a oficina Letra Bordada, que continua no domingo e é voltada a participantes a partir de 14 anos. Às 14h30, a atividade Expressa aí! aborda formas de expressão por meio de slam e fanzine, recomendada a partir de 13 anos. Às 16h, a praça recebe o espetáculo circense Circo de Variedades Baitaclã, com humor, música e dança. Às 19h30, o Espaço de Tecnologias e Artes promove a oficina Atualiza AÍ!, sobre tendências tecnológicas e uso consciente da tecnologia, para maiores de 16 anos, com inscrição prévia. Às 20h, a cafeteria recebe o show acústico de A Banda Mais Bonita da Cidade, com ingressos a R$ 40 (inteira), R$ 20 (meia-entrada) e R$ 12 (credencial plena).
Domingo (18): das 9h às 11h, a oficina Horta Medicinal na Vila África propõe atividades práticas de cultivo e manejo de plantas medicinais no Centro Social Rafael Baptista Antônio – Faé, na rua Pascoalina Orlando, 177, Vila Independência. A atividade é gratuita e livre para todas as idades, com retirada de senhas 30 minutos antes. No Sesc, das 10h às 17h, acontecem as semifinais de futsal masculino e feminino do Conexão Esportiva. Das 10h30 às 12h30, o clube de leitura Entrelinhas debate o livro Louças de família, de Eliane Marques, em atividade gratuita para maiores de 16 anos. No mesmo horário, crianças de até 6 anos podem participar de Caminhos do Brincar! e de Experiências livres para a primeira infância, em espaços distintos. Das 14h às 17h, continua a oficina Letra Bordada, que combina lettering e bordado. Às 14h, a oficina Pamonhas de Piracicaba – Identidade cultural do interior paulista apresenta aspectos da tradição culinária local, enquanto a recreação de mini esportes acontece no ginásio. Às 15h30, a cafeteria recebe a banda Maracangalha com o show Tropicália Caipira. Às 17h, o teatro exibe o filme de animação francês Arco, de Ugo Bienvenu, com entrada gratuita e retirada de ingressos uma hora antes. A programação inclui ainda a atividade Com a gente ninguém pode, às 10h30, no Centro Comunitário do Jardim Gilda, na rua das Oliveiras, 1.235, voltada a participantes a partir de 14 anos.
SESI apresenta espetáculo Okun
O espetáculo Okun – ou porque as estrelas brilham no escuro, do Núcleo de Artes Cênicas do SESI-SP de Sorocaba, está previsto para domingo (18), às 18h. Com uma narrativa afrofuturista construída coletivamente, a montagem propõe reflexões sobre memória, tempo, afeto e condição humana. A entrada é gratuita, com ingressos disponíveis pelo site do SESI-SP.
Eventos em outras cidades
Limeira
- Feira de Artesanato
O Limeira Shopping recebe no sábado (17) e no domingo (18) mais uma edição da Feira de Artesanato, com peças de decoração, bonecas de pano, pelúcias, amigurumis, crochê, patchwork, pinturas e trabalhos em madeira, entre outros produtos. A feira será montada em frente ao restaurante Mundo Animal.
A programação também inclui oficinas gratuitas para crianças de 10 a 13 anos, com atividades como biscoitos, pulseiras de cristais e pérolas, bonecas de linha e madeira, chaveiros de feltro e ímãs de geladeira. No sábado, as oficinas ocorrem às 13h, 17h e 20h; no domingo, às 15h e 18h. Cada atividade tem seis vagas, com inscrições por ordem de chegada. A feira funciona das 10h às 22h no sábado e das 14h às 20h no domingo.
- Feira King Tut
O Limeira Shopping também recebe a Feira King Tut, com artesanato, perfumes árabes e acessórios inspirados no Egito Antigo, no Oriente Médio, na Coreia, no Japão e em outras culturas. A feira permanece no centro de compras até o início de novembro, na Praça de Eventos 2, em frente à Havan.
O shopping fica na avenida Carlos Kuntz Busch, 800, Parque Egisto Ragazzo. O funcionamento é de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 14h às 22h.
Campinas
- Festival Campineiro de Pole e Aéreos
O 3º Festival Campineiro de Pole e Aéreos reúne vivências, apresentações e competições de pole dance e modalidades aéreas no CIS Guanabara, em Campinas. A programação inclui atividades de pole art, pole sport, apresentações com salto, lira e tecido, além de food trucks, feira, flash tattoo e ações solidárias.
O evento está previsto para os dias 18 e 19 de outubro, das 8h às 20h, na rua Mário Siqueira, 829, bairro Botafogo. A entrada é gratuita. A organização também recebe doações de produtos de higiene íntima destinados a mulheres em situação de rua.
Iracemápolis
- Bernadete França apresenta Raiz Nordestina
A cantora Bernadete França apresenta o show Raiz Nordestina no sábado (17), às 20h30, no Centro de Lazer do Trabalhador, em Iracemápolis. O repertório reúne clássicos do forró e canções autorais, com ritmos como xote, baião e xaxado. A entrada é gratuita.
O espaço fica na rua José Emídio, 28, Parque Dr. Dimas Cera Ometto.
Santa Bárbara d’Oeste
- FÉstival 2026
O Complexo Usina Santa Bárbara recebe no sábado (17), a partir das 14h, o FÉstival 2026, evento dedicado à música cristã. A programação tem apresentações de Rodrigo Ito e Banda, às 15h; Comunidade da Fé Worship, às 17h; Kellen Byanca, às 19h; Sarah Beatriz, às 21h; e Get Worship, às 23h.
A entrada é gratuita. O complexo fica na rua Aristeo Carlos Pereira, no Residencial Dona Margarida.
- Encontro de Gatos Exóticos
O Tivoli Shopping recebe no sábado (17), das 13h às 19h, o 2º Encontro de Gatos Exóticos. O público poderá conhecer felinos de dez raças, entre elas Sphynx, Maine Coon, Persa e Norueguês da Floresta, além de conversar com criadores e acompanhar palestras gratuitas sobre comportamento, alimentação e guarda responsável.
A entrada é gratuita. O evento ocorre próximo à loja Centauro, na rua do Ósmio, 699, Vila Mollon IV.
- Dia Municipal do Passinho
A Praça Central de Santa Bárbara d’Oeste recebe no domingo (18), das 10h às 16h, uma programação em comemoração ao Dia Municipal do Passinho. O evento reúne grupos de dança de rua, pop, black e flashback, além de DJs, food trucks e cama elástica gratuita.
A entrada é gratuita mediante doação de 1 litro de leite, destinado ao Asilo São Vicente de Paula. A praça fica entre as ruas Santa Bárbara, Dona Margarida e General Osório, no Centro.