Comerciantes de alimentos de rua de Piracicaba já podem se inscrever para participar da próxima edição do Sabores na Rua. O evento será realizado em 30 de outubro, das 10h às 15h, na rampa do Centro Cívico, e terá programação especial em comemoração ao Dia do Servidor Público, celebrado em 28 de outubro.
As inscrições foram abertas em 13 de outubro e poderão ser feitas até as 14h do dia 19. O cadastro é exclusivo pela internet, por meio do formulário de inscrição.
A iniciativa é organizada pela Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Renda, e busca reunir comerciantes locais para oferecer diferentes opções de alimentação ao público.
Quem pode participar do Sabores na Rua?
Podem se inscrever comerciantes que trabalham com trailers, food trucks, tendas, carrinhos e bicicletas adaptadas para a venda de alimentos. O cardápio pode incluir lanches, pastéis, espetinhos, yakisoba, churros, sorvetes, açaí, doces artesanais e batatas fritas ou recheadas.
Também são aceitos produtos como pamonha, milho cozido, caldo de cana, sucos, refrigerantes e alimentos regionais. A venda de bebidas alcoólicas não será permitida durante o evento.
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Taxas variam conforme o equipamento
Os comerciantes selecionados deverão pagar uma taxa de participação após a aprovação da inscrição. A Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Renda entrará em contato com os candidatos que forem habilitados para orientar sobre o pagamento.
Os valores estabelecidos são:
- R$ 100: para carrinhos e bicicletas de alimentos;
- R$ 200: para trailers, food trucks e tendas.
Como será feita a seleção dos comerciantes?
A escolha dos participantes levará em conta a documentação apresentada, as condições de conservação dos equipamentos, a diversidade de produtos oferecidos, o cardápio e a compatibilidade dos preços com o público popular.
Para participar, é obrigatório que o comerciante esteja estabelecido em Piracicaba. Ter autorização do setor de Economia Informal da Prefeitura também será considerado um critério de prioridade na seleção.
Veja como se inscrever
Os interessados devem preencher o formulário eletrônico até as 14h de 19 de outubro. O preenchimento da inscrição não garante a participação, que dependerá da análise dos critérios estabelecidos pela organização.
O edital com as informações completas pode ser consultado no Diário Oficial de Piracicaba.
Serviço
Sabores na Rua – edição especial do Dia do Servidor Público
- Data do evento: 30 de outubro
- Horário: das 10h às 15h
- Local: rampa do Centro Cívico, rua Antônio Corrêa Barbosa, 2.233
- Prazo de inscrição: até as 14h de 19 de outubro
- Inscrições: formulário on-line
- Taxas: R$ 200 para trailers, food trucks e tendas; R$ 100 para carrinhos e bikes.