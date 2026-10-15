Comerciantes de alimentos de rua de Piracicaba já podem se inscrever para participar da próxima edição do Sabores na Rua. O evento será realizado em 30 de outubro, das 10h às 15h, na rampa do Centro Cívico, e terá programação especial em comemoração ao Dia do Servidor Público, celebrado em 28 de outubro.

As inscrições foram abertas em 13 de outubro e poderão ser feitas até as 14h do dia 19. O cadastro é exclusivo pela internet, por meio do formulário de inscrição.

A iniciativa é organizada pela Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Renda, e busca reunir comerciantes locais para oferecer diferentes opções de alimentação ao público.

Quem pode participar do Sabores na Rua?