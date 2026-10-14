SR. ADELSON MARIA MOCHETTI Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 69 anos, filho dos finados Sr. Julio Mochetti e da Sra. Luzia Alamino, era casado com a Sra. Elisa Maria Dias Bottino Mochetti; deixa os filhos: Nayarana Bottino Mochetti, casada com o Sr. André Luis Victoriano; Rodolfo Bottino Mochetti; Messala Bottino Mochetti e Radharany Bottino Mochetti. Deixa demais familiares e amigos. O velório ocorreu ontem das 09h00 às 17h00 na sala "Esmeralda" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

SR. ANTONIO FRANCO RODRIGUES Faleceu dia 11/10/2026 na cidade de Piracicaba, aos 82 anos de idade e era casado com a Sra. Maria Luiza Romani Rodrigues. Era filho do Sr. Joaquim Franco Rodrigues e da Sra. Mathilde Alvim Franco, falecidos. Deixa os filhos: Sonia Cristina Rodrigues Brighentti casada com Adilson Jose Brighentti, Sueli Aparecida Rodrigues, Sandra Renato Rodrigues casada com Renato Romualdo, Sandro Henrique Rodrigues casado com Zuzeine Zanette. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 12/10/2026 as 10:30hs, saindo a urna mortuária do Velório Parque da Ressurreição – Sala Camélia, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

SR. ANTONIO SEGREDO Faleceu dia 10/10/2026, nesta cidade, contava 89 anos, filho dos finados Sr. Angelo Segredo e da Sra. Maria Amalia Vicentini Segredo, era casado com a Sra. Diva de Campos Segredo; deixa os filhos: Valquiria Aparecida Segredo Rizzardo, viúva do Sr. Sílvio Rizzardo Neto; Isabel Cristina Segredo Moretti, casada com o Sr. Odimar Roberto Moretti; Cristiano Aparecido Segredo, casado com a Sra. Ana Paula Bomio D. Segredo e Flávio Israel Segredo. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. O velório ocorreu dia 11/10/2026 das 08h00 às 15h45 na sala "Diamante" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, tendo seguido o féretro às 16h00 para a realização do Momento de Memórias no "Salão Nobre" do mesmo local. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.