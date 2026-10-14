SR. ADELSON MARIA MOCHETTI Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 69 anos, filho dos finados Sr. Julio Mochetti e da Sra. Luzia Alamino, era casado com a Sra. Elisa Maria Dias Bottino Mochetti; deixa os filhos: Nayarana Bottino Mochetti, casada com o Sr. André Luis Victoriano; Rodolfo Bottino Mochetti; Messala Bottino Mochetti e Radharany Bottino Mochetti. Deixa demais familiares e amigos. O velório ocorreu ontem das 09h00 às 17h00 na sala "Esmeralda" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SR. ANTONIO FRANCO RODRIGUES Faleceu dia 11/10/2026 na cidade de Piracicaba, aos 82 anos de idade e era casado com a Sra. Maria Luiza Romani Rodrigues. Era filho do Sr. Joaquim Franco Rodrigues e da Sra. Mathilde Alvim Franco, falecidos. Deixa os filhos: Sonia Cristina Rodrigues Brighentti casada com Adilson Jose Brighentti, Sueli Aparecida Rodrigues, Sandra Renato Rodrigues casada com Renato Romualdo, Sandro Henrique Rodrigues casado com Zuzeine Zanette. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 12/10/2026 as 10:30hs, saindo a urna mortuária do Velório Parque da Ressurreição – Sala Camélia, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SR. ANTONIO SEGREDO Faleceu dia 10/10/2026, nesta cidade, contava 89 anos, filho dos finados Sr. Angelo Segredo e da Sra. Maria Amalia Vicentini Segredo, era casado com a Sra. Diva de Campos Segredo; deixa os filhos: Valquiria Aparecida Segredo Rizzardo, viúva do Sr. Sílvio Rizzardo Neto; Isabel Cristina Segredo Moretti, casada com o Sr. Odimar Roberto Moretti; Cristiano Aparecido Segredo, casado com a Sra. Ana Paula Bomio D. Segredo e Flávio Israel Segredo. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. O velório ocorreu dia 11/10/2026 das 08h00 às 15h45 na sala "Diamante" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, tendo seguido o féretro às 16h00 para a realização do Momento de Memórias no "Salão Nobre" do mesmo local. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SRA. APARECIDA DONIZETI GONÇALVES CRUZ Faleceu dia 11/10/2026, nesta cidade, contava 70 anos, filha dos finados Sr. Maximino Gonçalves e da Sra. Rita Capaldi, era viúva do Sr. Dorival Antonio Cruz; deixa as filhas: Rita de Cassia Cruz e Rosemeire da Cruz Garbim, casada com o Sr. Rodrigo Aparecido Garbim. Deixa irmãos, neto, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, às 10h00 no Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SRA. CELINA DOS SANTOS CARVALHO Faleceu dia 10/10/2026 na cidade de Piracicaba, aos 87 anos de idade e era viúva do Sr. Manoel Evangelista de Carvalho. Era filha do Sr. Gregorio Ramos da Cruz e da Sra. Jovita Ribeiro dos Santos, falecidos. Deixa os filhos: Jose Evangelista de Carvalho casado com Lucia Aparecida Santos, Marcia Evangelista de Carvalho casada com Manoel Romero dos Santos, Maria Aparecida dos Santos Carvalho, falecida, Vera Lucia Carvalho dos Santos casada com Francisco Jose de Aquino. Deixa netos, bisnetos, tataranetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 10/10/2026 às 16:30hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – Sala 02, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SR. ELIO JOSÉ VITTI Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 78 anos, filho dos finados Sr. Paulo Vitti e da Sra. Ana Vitti, era casado com a Sra. Marlene Baptistini Vitti; deixa os filhos: Edenilson Fernando Vitti; Edinalva de Fatima Vitti e Edirlei Antonio Vitti. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 16h00 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SR. FÁBIO RODRIGUES DA SILVA Faleceu dia 10/10/2026, nesta cidade, contava 80 anos, filho dos finados Sr. Clarimundo Rodrigues da Silva e da Sra. Maria Luzia Nogueira. Deixa familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado dia 10/10/2026, tendo saído o féretro às 17h00 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SR. JAILSON FERREIRA DINIZ Faleceu dia 11/10/2026, na cidade de Campinas/SP, contava 55 anos, filho dos finados Sr. João Daniel Ferreira e da Sra. Maria das Neves Diniz Ferreira, era casado com a Sra. Claudiane Maria da Silva; deixa os filhos: João Pedro Souza Diniz e Kawan Silva Diniz. Deixa irmãos, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 17h00 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SRA. JANE DO CARMO JOSÉ Faleceu dia 10/10/2026, na cidade de Rio das Pedras/SP, contava 54 anos, filha do Sr. Nilson Pereira José, falecido e da Sra. Lindalva do Carmo José; deixa os filhos: Jady Matteus Mattes, casada com o Sr. Diego José Camolesi e Murilo José Matteus, casado com a Sra. Karina Pires Amorim. Deixa irmã, netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado dia 11/10/2026, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório Municipal de Rio das Pedras, para o Cemitério Municipal da cidade de Rio das Pedras/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SR. JOÃO BENEDITO DA SILVA Faleceu ontem, nesta cidade, contava 71 anos, filho dos finados Sr. Pedro Bueno da Silva e da Sra. Francisca Maria da Silva, era casado com a Sra. Maria José Berto da Silva; deixa os filhos: Valéria Garcia Polastri, casada com o Sr. Gerson Danilo Polastri; Valdirene Garcia da Silva Colletti, casada com o Sr. Rene Colletti e João Pedro da Silva. Deixa irmãos, netos, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 do Velório da Saudade, sala "08", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimento de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SRA. KARINA SEGUNDO PEDRESCHI Faleceu ontem, nesta cidade, contava 39 anos, filha da Sra. Margaret Segundo Pedreschi. Deixa o irmão Murilo, avós, tios, primos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório da Saudade, sala "07", para o Cemitério Municipal da Cidade de Duartina - SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SR. MANOEL DE MORAES SILVESTRE Faleceu dia 10/10/2026, nesta cidade, contava 78 anos, filho dos finados Sr. Rafino Roberto Silvestre e da Sra. Paula de Moraes, era casado com a Sra. Aparecida Domingues Silvestre; deixa os filhos: Daniela Cristina Silvestre; Leandro Silvestre, casado com a Sra. Juseline Silvestre e Jean Carlos Silvestre. Deixa neta, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado dia 11/10/2026, tendo saído o féretro às 14h00 da sala "03" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SRA. MARIA APARECIDA CLAUDINO DE MORAES Faleceu dia 11/10/2026, nesta cidade, contava 82 anos, filha dos finados Sr. João Claudino e da Sra. Benedita Bueno Claudino, era viúva do Sr. José Francisco de Morais; deixa os filhos: Marcos Antonio de Moraes; Margarete de Moraes Domingos e Alexandra de Moraes Anastácio, falecida. Deixa netos, bisnetos, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, sala "Diamante", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SR. MILTON CESAR MELEGA DE CAMARGO Faleceu dia 10/10/2026 na cidade de São Pedro, aos 52 anos de idade e era filho do Sr. José Antonio de Camargo e da Sra. Antonia Aparecida Santos Melega de Camargo. Deixa os filhos: Ingrid Mariano e Natã. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 13/10/2026 as 16:30hs, saindo a urna mortuária da Capela do Cemitério da Saudade, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
PROFESSORA - SRA. MYRIAN RODRIGUES Faleceu dia 11/10/2026 na cidade de Piracicaba, aos 81 anos de idade e era filha do Sr. Waldemar Rodrigues e da Sra. Maria Rodrigues, falecidos. Deixa irmãos, cunhada, sobrinhos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 12/10/2026 as 13:00hs saindo a urna mortuária do Velório Parque da Ressurreição – Sala Lírio, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
ADVOGADO: DR. NELSON MARTINS Faleceu dia 11/10/2026, nesta cidade, contava 90 anos, filho da Sra. Trinidade Martins, falecida, era casado com a Sra. Maria Roseli Zanin Martins; deixa os filhos: Dr. Cristiano Zanin Martins, casado com a Dra. Valeska Teixeira Zanin Martins; Caroline Zanin Martins e Dr. Nelson Martins Junior, casado com a Sra. Fernanda Cardoso Ferreira Martins. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado dia 11/10/2026, tendo saído o féretro às 14h00 da sala "Standard" do Velório do Cemitério do Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SRA. NELYS ANTONIA MONTEBELO SORIANO Faleceu dia 10/10/2026, nesta cidade, contava 76 anos, filha dos finados Sr. Otavio Montebelo e da Sra. Pascoa Baraldi, era viúva do Sr. Luiz Gonzaga Soriano; deixa a filha Fabiana Montebelo Soriano Bertini, casada com o Sr. Ricardo José Bertini. Deixa irmãos, cunhados, sobrinhos, os netos: Henrique Soriano Bertini e Isabelle Soriano Bertini, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado dia 11/10/2026, tendo saído o féretro às 10h00 do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, sala "Safira" para o Cemitério Parque da Ressurreição. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SR. OSWALDO JOAQUIM Faleceu dia 11/10/2026, nesta cidade, contava 90 anos, filho dos finados Sr. Antonio Joaquim e da Sra. Adelaide Aparecida Alves, era casado com a Sra. Enedina Xavier da Silva Joaquim; deixa os filhos: Vera Lúcia Joaquim Moreira, casada com o Sr. José Luiz Fernandes Moreira; Maria Lúcia Joaquim e Nivaldo da Silva Joaquim, casado com a Sra. Edna de Souza Joaquim. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 13h00 da sala "03" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SR. PAULO ROBERTO RAMOS LAGO Faleceu ontem, nesta cidade, contava 80 anos, filho dos finados Sr. Ismael Pereira Lago e da Sra. Antonieta Ramos Lago, era casado com a Sra. Marcilene dos Santos Lago; deixa os filhos: Cintia Cristina Lago Zavarize Evangelista, casada com o Sr. Isaac Zavarize Evangelista; Paulo Fernando Lago, casado com a Sra. Liamara Gobbo Correa Lago e Marian Caroline Lago, casada com o Sr. Claudio Henrique Rosario Reis. Deixa netos, demais familiares e amigos. O velório ocorreu ontem das 15h00 às 17h00 na sala " Diamante" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SR. REGINALDO CESAR SOARES CORRÊA Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 59 anos, filho dos finados Sr. Benedicto Soares Corrêa e da Sra. Luiza da Silva Soares Corrêa, era casado com a Sra. Silvia Mara de Cassia Peres Corrêa; deixa os filhos: Viviane Cristina Soares Correa, casada com o Sr. Mateus Bolaine; Lucas Cesar Soares Corrêa, casado com a Sra. Caroline Stefane Ribeiro Amancio; Luana Aparecida Soares Corrêa da Silva, casada com o Sr. Roger Felipe da Silva e Larissa Gabriele Soares Corrêa. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 16h30 do Velório da Saudade, sala "05", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SRA. RENITE MIQUELÃO CARDOSO DE MORAES Faleceu dia 11/10/2026, nesta cidade, contava 89 anos, filha dos finados Sr. Luiz Miquelão e da Sra. Mathilde Baldesin, era viúva do Sr. Benedito Cardoso de Moraes; deixa as filhas: Renata Cardoso de Moraes e Renilce Aparecida Cardoso de Moraes Almeida, casada com o Sr. Marcio Felipe de Almeida. Deixa irmã, netos, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado dia 11/10/2026, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório da Saudade, sala "04", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SR. ROBÉRIO SANTOS DA SILVA, faleceu dia 12/10/2026 na cidade de Piracicaba, aos 51 anos de idade. Era filho do Sr. Rudival Menezes da Silva e da Sra. Adenice Silva Santos, falecidos. Deixa os filhos: Enzo Gabriel Pinheiro dos Santos, Mariele Francine Santos da Silva, Robério Santos da Silva Junior. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 13/10/2026 as 17:00hs saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – Sala 01, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SILMAR BENEDITO Faleceu dia 11/10/2026, nesta cidade, contava 44 anos, filho do Sr. José Benedito Filho e da Sra. Ana Maria de Jesus Benedito. Deixa os irmãos: Simone Cristina Benedito Coutinho; Sidnei Benedito e Sandro Jose Benedito. Deixa cunhados, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 13h30 da sala "02" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SRA. SUELI VENTURA, faleceu dia 11/10/2026 na cidade de Piracicaba, aos 67 anos de idade. Era filha do Sr. Jose Ventura e da Sra. Ercilia Barbosa Ventura, falecidos. Deixa irmãos, sobrinhos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 12/10/2026 as 16:30hs saindo a urna mortuária do Velório Parque da Ressurreição – Sala Lótus, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SRA. THEREZA MONTEIRO FERNANDES Faleceu dia 11/10/2026, nesta cidade, contava 96 anos, filha dos finados Sr. José Monteiro Filho e da Sra. Lucia Ribeiro, era viúva do Sr. João Ribeiro Fernandes; deixa as filhas: Maria Valentina Fernandes Zampieri; Antonia Ribeiro Fernandes Grisoto e Maria Aparecida Fernandes Fuzatto, casada com o Sr. Luiz Ademir Fuzatto. Deixa netos, bisnetos, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 11h00 da sala "A - Jasmin" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SRA. TEREZINHA DE JESUS RODRIGUES (VOVÓZINHA DO MERCADÃO) Faleceu dia 11/10/2026 na cidade de Piracicaba, aos 95 anos de idade e era viúva do Sr. Orlando Eleuterio Rodrigues. Era filha do Sr. Raimundo Januario da Costa e da Sra. Maria Rosa dos Anjos, falecidos. Deixa os filhos: Maria das Dores Aguiar viúva de Euripedes Aguiar, Jose Antonio Rodrigues casado com Deise Teresinha Rodrigues, Vanderley Eleuterio Rodrigues casado com Ana Alice Borges Rodrigues, Vanda Aparecida Rodrigues Cardoso casada com Ronaldo Souza Cardoso, Valdete Maria Rodrigues Borges casada com Nicolau Borges, João Batista Rodrigues casado com Dirce das Graças Oliveira Rodrigues e Geraldo Donizete Rodrigues, falecido. Deixa netos, bisnetos, tataranetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 11/10/2026 as 16:00hs saindo a urna mortuária do Velório Parque da Ressurreição – Sala Camélia, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
THIAGO ALMEIDA DE OLIVEIRA Faleceu dia 11/10/2026, nesta cidade, contava 20 anos, filho do Sr. Wilson Domingos de Oliveira e da Sra. Ligia Maria de Oliveira. Deixa a namorada Alice, irmãos, cunhados, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 17h00 do Velório da Saudade, sala "08", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SR. VALDEMAR ANTONIO DE SOUZA Faleceu dia 10/10/2026, nesta cidade, contava 81 anos, filho dos finados Sr. Clemente Antonio de Souza e da Sra. Cirila Antonia de Souza, era casado com a Sra. Irene da Silva Souza. Deixa demais familiares e amigos. O velório ocorreu dia 11/10/2026 das 09h00 às 16h45 na sala "Esmeralda" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, tendo seguido o féretro às 17h00 para a realização do Momento de Memórias no "Salão Nobre" do mesmo local. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SRA. ZÉLIA LIBERDI SPIRONELLO Faleceu dia 11/10/2026, nesta cidade, contava 97 anos, filha dos finados Sr. João Libardi e da Sra. Herminia Pessatto, era viúva do Sr. Dirceu Spironello; deixa os filhos: Valter Libardi Spironello, casado com a Sra. Vilma Maria Regonha Spironello; João José Libardi Spironello, casado com a Sra. Rosimei Campanha Spironello; Antonia Ines Spironello Beltrame, viúva do Sr. Luis Afonso Beltrame; Regina Maria Spironello Ribas, casada com o Sr. Pedro Ivo Carneiro Ribas; Nilza Aparecida Spironello; Neuci Conceição Spironello Libardi, casada com o Sr. Alberto Libardi; Wagner Luis Libardi Spironello e Dirceu Antonio Spironello, casado com a Sra. Solange Adriana Tonin Spironello. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado dia 11/10/2026, tendo saído o féretro às 13h00 da sala "A - Jasmin", do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.