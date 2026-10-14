Termina nesta quarta-feira (14) o prazo para que bancos e instituições de pagamento devolvam os valores retidos nas plataformas de apostas esportivas, conhecidas como bets, atingidas pela proibição prevista na Medida Provisória (MP) 1.394.

Os valores que não forem restituídos até o fim do dia serão transferidos para uma conta específica da Caixa Econômica Federal, que ficará responsável por dar continuidade às devoluções.

As transferências começaram na sexta-feira (9) e são realizadas pelas instituições financeiras que operavam com as plataformas. A restituição é automática, sem necessidade de solicitação pelo apostador. A orientação é acompanhar a conta bancária utilizada para fazer depósitos nas casas de apostas.