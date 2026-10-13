Artista de 60 anos enfrentava um linfoma não Hodgkin do tipo B; doença afeta o sistema imunológico, pode apresentar diferentes sintomas e exige tratamento específico para cada subtipo.

O cantor Netinho, conhecido nacionalmente por sucessos como “Milla” e “Beijo na Boca”, morreu nesta terça-feira (13), aos 60 anos, em Salvador, na Bahia. O artista enfrentava um linfoma não Hodgkin do tipo B, câncer que afeta o sistema linfático e que voltou a se manifestar após o tratamento iniciado em 2025.

Segundo informações divulgadas pela assessoria do cantor, a doença evoluiu para falência renal e disfunção múltipla de órgãos. Netinho estava internado no Hospital Aliança Star, na capital baiana.