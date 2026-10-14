Segundo dados divulgados pelos organizadores, mais de 4 mil pessoas participaram, no fim da tarde desta quarta-feira (14), de uma manifestação em apoio à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em Piracicaba. Organizado pelo movimento Vira-Voto, o ato teve como objetivo mobilizar eleitores para o segundo turno das eleições e ampliar o apoio à candidatura do presidente.

A manifestação foi organizada pela deputada estadual Professora Bebel (PT), uma das principais lideranças do partido na região. A concentração ocorreu em frente ao escritório político da parlamentar, localizado na rua Governador Pedro de Toledo, na região central da cidade.

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