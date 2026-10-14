Segundo dados divulgados pelos organizadores, mais de 4 mil pessoas participaram, no fim da tarde desta quarta-feira (14), de uma manifestação em apoio à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em Piracicaba. Organizado pelo movimento Vira-Voto, o ato teve como objetivo mobilizar eleitores para o segundo turno das eleições e ampliar o apoio à candidatura do presidente.
A manifestação foi organizada pela deputada estadual Professora Bebel (PT), uma das principais lideranças do partido na região. A concentração ocorreu em frente ao escritório político da parlamentar, localizado na rua Governador Pedro de Toledo, na região central da cidade.
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De lá, os participantes seguiram em caminhada pelas ruas do Centro, passando pelos corredores comerciais e pela rua XV de Novembro. O trajeto continuou em direção à avenida Beira Rio, onde a manifestação terminou no Largo dos Pescadores.
Durante o percurso, os apoiadores de Lula carregaram faixas e cartazes com mensagens em defesa da reeleição do presidente. Os participantes também entoaram palavras de ordem relacionadas à campanha eleitoral e à continuidade do atual governo federal.
Ao longo da caminhada, a deputada Professora Bebel mencionou uma pesquisa do instituto Quaest, que, segundo ela, aponta crescimento do presidente Lula. A referência foi feita durante o ato, como parte da mobilização dos apoiadores para o período que antecede a votação.
A manifestação reuniu lideranças políticas de Piracicaba e de outros municípios da região. Durante a passagem pelas ruas, os participantes receberam manifestações de apoio de pessoas que acompanhavam a caminhada, principalmente nas áreas de comércio e circulação de pedestres do Centro.
A mobilização faz parte das ações do movimento Vira-Voto, que busca ampliar o apoio eleitoral ao presidente por meio de atividades presenciais e articulação nas redes sociais. A proposta é envolver apoiadores e eleitores na campanha, com a realização de atos públicos e atividades de mobilização política.
Segundo Professora Bebel, a intenção é manter as ações nos próximos dias, tanto nas ruas quanto nas plataformas digitais. A deputada afirmou que a mobilização tem como objetivo contribuir para a reeleição de Lula e defender pautas relacionadas à democracia, à soberania nacional e aos direitos dos trabalhadores e da população brasileira.
O encerramento ocorreu no Largo dos Pescadores, na região da Rua do Porto, após os participantes percorrerem as vias centrais do município. A organização informou que mais de 4 mil pessoas participaram do encontro.
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