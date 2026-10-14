O Senado Federal iniciou nesta quarta-feira (14) a análise da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que prevê o fim da escala de trabalho 6x1. A medida pode reduzir a jornada semanal de 44 para 40 horas e estabelecer dois dias de descanso remunerado por semana, sem diminuição salarial. O governo busca acelerar a tramitação para permitir que os senadores votem a proposta em dois turnos na mesma data.

De acordo com informações divulgadas durante a cobertura da sessão, o governo reuniu 57 apoios para viabilizar a antecipação das duas votações. O procedimento depende da aprovação de um requerimento que permita encurtar o intervalo regimental entre os turnos. Para que a PEC seja aprovada, são necessários pelo menos 49 votos favoráveis em cada etapa, o equivalente a três quintos dos integrantes do Senado. A quantidade de assinaturas para acelerar o calendário, portanto, não representa o número de votos necessários para aprovar a mudança constitucional.

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O que pode mudar com o fim da escala 6x1