13 de outubro de 2026
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TRAGÉDIA NA PISTA

VÍDEO:Homem e cavalo morrem atropelados por carro em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Jhennyfer Oliveira
O carro ficou destruído após o impacto com o cavalo.
O carro ficou destruído após o impacto com o cavalo.

  Uma tragédia animal e humana assustou motoristas na noite desta segunda-feira (12), no quilômetro 172 da rodovia Geraldo de Barros em Piracicaba.

 Uma pick up atropelou em cheio um cavalo que era montado por um homem. O impacto foi brutal matando animal e cavaleiro.

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 O cavalo morreu na hora, estendido no meio da pista, e o homem também não sobreviveu. 

 Do outro lado, o carro ficou completamente destruído na frente. Com a pancada, o motorista ficou preso nas ferragens, retorcido, ensanguentado e gritando por socorro. O resgate foi tenso. Bombeiros e SAMU precisaram usar desencarcerador para cortar a lataria e tirar o condutor das ferragens. O trabalho demorou minutos que pareceram horas. O motorista foi retirado com vida e levado às pressas para o hospital em estado grave. 

 A pista teve que ser parcialmente interditada. Sangue, pedaços do carro e o corpo do cavalo espalhados pelo chão. Motoristas que passavam filmavam a cena chocados.

 A Polícia Rodoviária vai investigar como o cavalo foi parar na rodovia à noite, sem sinalização. O caso foi registrado como acidente grave.

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