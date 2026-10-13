Uma pick up atropelou em cheio um cavalo que era montado por um homem. O impacto foi brutal matando animal e cavaleiro.

Uma tragédia animal e humana assustou motoristas na noite desta segunda-feira (12), no quilômetro 172 da rodovia Geraldo de Barros em Piracicaba.

O cavalo morreu na hora, estendido no meio da pista, e o homem também não sobreviveu.

Do outro lado, o carro ficou completamente destruído na frente. Com a pancada, o motorista ficou preso nas ferragens, retorcido, ensanguentado e gritando por socorro. O resgate foi tenso. Bombeiros e SAMU precisaram usar desencarcerador para cortar a lataria e tirar o condutor das ferragens. O trabalho demorou minutos que pareceram horas. O motorista foi retirado com vida e levado às pressas para o hospital em estado grave.

A pista teve que ser parcialmente interditada. Sangue, pedaços do carro e o corpo do cavalo espalhados pelo chão. Motoristas que passavam filmavam a cena chocados.