Os dias de calor e abafamento devem dar uma trégua em Piracicaba nesta semana. Depois de as temperaturas chegarem aos 35°C, os termômetros não devem ultrapassar os 25°C nos próximos dias. Apesar da queda, a previsão indica que as chuvas continuam na cidade, com possibilidade de pancadas acompanhadas de raios e trovões.
A mudança no tempo também deve ser sentida durante as manhãs e noites, quando as temperaturas mínimas podem chegar aos 14°C. A combinação entre a queda nos termômetros e a permanência das instabilidades deve marcar os próximos dias no município.
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Chuva pode vir acompanhada de raios e trovões
Mesmo com o tempo mais fresco, a chuva segue entre os principais destaques da previsão. Há possibilidade de pancadas fortes em alguns períodos do dia, acompanhadas de descargas elétricas e trovões.
Em determinadas localidades, não está descartada a ocorrência de granizo. Por isso, a orientação é acompanhar as atualizações da previsão do tempo e os avisos emitidos pelos órgãos de meteorologia e pela Defesa Civil.
Durante as pancadas, a chuva pode reduzir a visibilidade nas ruas e avenidas, além de dificultar o trânsito. A população também deve ficar atenta à possibilidade de acúmulo de água em pontos de alagamento.
Temperaturas ficam abaixo dos 30°C
A previsão de máximas de até 25°C representa uma mudança em relação aos últimos dias, quando os termômetros chegaram à marca dos 35°C em Piracicaba.
As mínimas, por sua vez, podem atingir 14°C ao longo da semana. Com isso, a tendência é de dias com temperaturas mais amenas, embora a sensação de abafamento possa variar conforme as condições do tempo e a ocorrência de chuva.
A recomendação é sair de casa preparado para mudanças nas condições meteorológicas, principalmente nos períodos com previsão de pancadas.
Como se proteger durante as tempestades
Em caso de chuva com raios e trovões, a orientação é evitar áreas abertas, não se abrigar debaixo de árvores e manter distância de postes e estruturas metálicas. Também é recomendado evitar locais sujeitos a alagamentos e não atravessar ruas inundadas.
A previsão pode sofrer alterações ao longo dos dias. Por isso, acompanhar os boletins meteorológicos ajuda a se preparar para as mudanças no tempo em Piracicaba.