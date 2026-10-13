Os dias de calor e abafamento devem dar uma trégua em Piracicaba nesta semana. Depois de as temperaturas chegarem aos 35°C, os termômetros não devem ultrapassar os 25°C nos próximos dias. Apesar da queda, a previsão indica que as chuvas continuam na cidade, com possibilidade de pancadas acompanhadas de raios e trovões.

A mudança no tempo também deve ser sentida durante as manhãs e noites, quando as temperaturas mínimas podem chegar aos 14°C. A combinação entre a queda nos termômetros e a permanência das instabilidades deve marcar os próximos dias no município.

Saiba mais:

Chuva pode vir acompanhada de raios e trovões