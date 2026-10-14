O Superior Tribunal de Justiça (STJ) determinou a anulação de contratos bancários realizados por um consumidor analfabeto sem o cumprimento das formalidades exigidas pela legislação. A decisão também estabeleceu a restituição simples dos valores cobrados indevidamente, com possibilidade de compensação das quantias efetivamente disponibilizadas pelo banco.

O julgamento foi realizado pela Terceira Turma do STJ e teve como relator o ministro Ricardo Villas Bôas Cueva. O caso envolveu um homem que identificou descontos em seu benefício previdenciário e procurou a Justiça para contestar empréstimos e serviços bancários contratados por meio de terminais de autoatendimento.

Durante o processo, a instituição financeira alegou que as operações eram válidas porque haviam sido realizadas com cartão com chip e senha pessoal. Os ministros, porém, entenderam que esses mecanismos de autenticação não substituem as formalidades legais exigidas para contratos escritos firmados por pessoas que não sabem ler ou escrever.