Quem procura uma opção gratuita de programa cultural em Piracicaba poderá assistir a um concerto de música europeia nesta sexta-feira (16). A apresentação da Orquestra de Câmara de Piracicaba (OCP) será às 20h, no auditório da FUMEP, com entrada gratuita e acesso por ordem de chegada, sem necessidade de retirar ingressos antecipadamente.

Sob regência do maestro Ivan Bueno, o espetáculo reúne obras de Jean Sibelius, Felix Mendelssohn e Carl Stamitz. A proposta é apresentar ao público diferentes características da tradição musical europeia, em um programa que combina peças para orquestra de cordas e um concerto com instrumento solista.

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Repertório inclui obras clássicas e solista convidado