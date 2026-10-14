Quem procura uma opção gratuita de programa cultural em Piracicaba poderá assistir a um concerto de música europeia nesta sexta-feira (16). A apresentação da Orquestra de Câmara de Piracicaba (OCP) será às 20h, no auditório da FUMEP, com entrada gratuita e acesso por ordem de chegada, sem necessidade de retirar ingressos antecipadamente.
Sob regência do maestro Ivan Bueno, o espetáculo reúne obras de Jean Sibelius, Felix Mendelssohn e Carl Stamitz. A proposta é apresentar ao público diferentes características da tradição musical europeia, em um programa que combina peças para orquestra de cordas e um concerto com instrumento solista.
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Repertório inclui obras clássicas e solista convidado
A apresentação começa com Andante Festivo, do compositor finlandês Jean Sibelius, conhecida por sua atmosfera solene. Em seguida, a orquestra interpreta a Sinfonia nº 8 em Ré maior, de Felix Mendelssohn, obra escrita durante a juventude do compositor e marcada pela combinação de energia rítmica e elaboração musical.
Um dos destaques da noite será o Concerto para Viola e Orquestra em Ré maior, de Carl Stamitz. Para a execução da peça, a OCP recebe o violista Emerson De Biaggi, músico com formação no Brasil e nos Estados Unidos e experiência em importantes instituições musicais.
Bacharel pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo (ECA-USP), De Biaggi fez mestrado na Boston University e doutorado na University of California. Ao longo da carreira, passou por grupos e orquestras norte-americanas, como a Santa Barbara Symphony e a Boston Philharmonic, além de ter integrado a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo (OSESP). Atualmente, é professor livre-docente de viola e música de câmara no Instituto de Artes da Unicamp.
A apresentação é viabilizada com recursos do Programa de Ação Cultural (ProAC ICMS), do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas. O projeto tem patrocínio das empresas Cerâmica Villagres, Turbimaq Turbinas e Máquinas e Samapi Distribuidora de Produtos Farmacêuticos, com produção executiva do Instituto APEC e da Investe Cultura.