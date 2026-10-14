O Serviço Municipal de Água e Esgoto (Semae) de Piracicaba abre nesta quinta-feira (15) as inscrições para um processo seletivo de estágio destinado a estudantes do ensino superior e técnico. A seleção é realizada em parceria com o Centro de Integração Empresa-Escola (Ciee) e prevê a formação de cadastro reserva em 17 áreas de formação.
As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente pela internet até as 12h do dia 2 de novembro, inclusive aos sábados, domingos e feriados. Todo o processo seletivo, incluindo a prova, será realizado de forma online.
As oportunidades para estudantes do ensino superior abrangem Administração (Empresas e Pública), Gestão (Empresarial, Ambiental e Pública), Ciências Contábeis, Engenharia Ambiental, Civil, de Segurança do Trabalho, Química, Mecânica e Mecatrônica, Logística, Recursos Humanos e Publicidade e Propaganda. Para o ensino técnico, as áreas são Segurança do Trabalho e Logística.
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Bolsas e carga horária
A carga horária prevista é de 30 horas semanais. A bolsa-auxílio é de R$ 1.600 para estudantes do ensino superior e de R$ 1.000 para alunos do ensino técnico.
Para participar, os interessados devem acessar o portal de processos seletivos do Ciee, selecionar o filtro “Inscrições Abertas” e localizar o edital do Semae nº 04/2026.
O edital também estará disponível no site oficial do Semae, na seção “Vagas de Estágio”.
Estágio como experiência profissional
A estudante Emily Lambertucci, de 18 anos, realiza estágio no Semae há mais de um ano, conciliando os estudos com a formação técnica na área administrativa.
Ela conta que a experiência contribuiu para seu desenvolvimento profissional e destacou o apoio recebido durante o período na autarquia.
“Quando comecei ainda tinha muitas dúvidas, mas fui crescendo, tive muito apoio aqui, sempre muito bem acolhida por todos, sou convidada a participar das ações especiais como outubro rosa, setembro amarelo e dia das mulheres, por exemplo. Tudo isso colabora com meu crescimento profissional, por isso, convido os interessados a se inscreverem para serem estagiários aqui no Semae”, afirmou.
Resultado do processo seletivo
A seleção terá listas de classificação separadas para ampla concorrência, pessoas com deficiência e cotistas raciais, conforme previsto no processo seletivo.
O resultado provisório está previsto para 23 de novembro, juntamente com o gabarito e outras informações. Já a classificação final deve ser divulgada em 30 de novembro.