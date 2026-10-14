O Serviço Municipal de Água e Esgoto (Semae) de Piracicaba abre nesta quinta-feira (15) as inscrições para um processo seletivo de estágio destinado a estudantes do ensino superior e técnico. A seleção é realizada em parceria com o Centro de Integração Empresa-Escola (Ciee) e prevê a formação de cadastro reserva em 17 áreas de formação.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente pela internet até as 12h do dia 2 de novembro, inclusive aos sábados, domingos e feriados. Todo o processo seletivo, incluindo a prova, será realizado de forma online.

As oportunidades para estudantes do ensino superior abrangem Administração (Empresas e Pública), Gestão (Empresarial, Ambiental e Pública), Ciências Contábeis, Engenharia Ambiental, Civil, de Segurança do Trabalho, Química, Mecânica e Mecatrônica, Logística, Recursos Humanos e Publicidade e Propaganda. Para o ensino técnico, as áreas são Segurança do Trabalho e Logística.