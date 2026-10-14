O senador Flávio Bolsonaro (PL), candidato à Presidência da República, confirmou que participará do debate promovido pela Band no domingo (18), contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A decisão ocorre após o parlamentar anunciar que não compareceria ao encontro, marcado para uma semana antes do segundo turno das eleições.
O debate está previsto para as 20h e será o primeiro confronto direto entre os dois candidatos nesta etapa da disputa presidencial. Lula já havia confirmado presença e cobrado a participação do adversário para que os eleitores pudessem comparar as propostas apresentadas pelas duas campanhas.
Antes de confirmar a participação, Flávio havia declarado, durante uma agenda política em São Paulo, que não pretendia comparecer ao programa da Band. Na ocasião, ele também afirmou que sua equipe ainda avaliava a presença no debate da TV Globo, previsto para 23 de outubro, dois dias antes da votação.
A mudança de posição coloca o confronto televisivo no centro da reta final da campanha, em um momento em que os candidatos buscam conquistar os votos dos eleitores indecisos.
Lula confirma presença e defende confronto de propostas
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva confirmou que participará do debate da Band e destacou a importância do encontro para apresentar as diferenças entre os projetos políticos em disputa.
Em vídeo publicado nas redes sociais, o petista afirmou que estará presente e manifestou a expectativa de que Flávio também compareça. Segundo Lula, o confronto permitirá que os eleitores conheçam melhor as propostas e as diferenças entre as candidaturas.
A participação dos dois candidatos torna o programa um dos principais eventos da campanha antes do segundo turno, marcado para 25 de outubro.
VEJA MAIS:
- 38 obras feitas com IA são barradas pelo 53º Salão de Humor; Veja
- Idoso de 71 anos se perde e cai com carro em ribanceira na SP 308
- Caminhão com 38 toneladas de telhas tomba na Rodovia do Açucar
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
Flávio havia colocado presença em dúvida
Antes de confirmar que iria ao debate, Flávio Bolsonaro havia descartado sua participação no encontro de domingo. Durante uma agenda no comitê do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), o senador afirmou que a decisão sobre o último debate da campanha ficaria a cargo de sua equipe técnica.
O candidato também havia sinalizado interesse em utilizar os confrontos eleitorais para questionar Lula e apresentar sua visão sobre o governo federal. A mudança de posicionamento em relação à Band alterou o cenário inicialmente previsto para os debates do segundo turno.
Band mantém debate na programação
A emissora manteve o debate presidencial na programação, com previsão de início às 20h de domingo (18). O encontro ocorre a sete dias do segundo turno e deve concentrar a atenção das campanhas e dos eleitores.
No primeiro turno, Lula e Flávio não participaram de debates presenciais entre si. A nova etapa da eleição, porém, abriu espaço para confrontos diretos entre os dois candidatos.
Debate da Globo ainda estava em avaliação
O último debate presidencial previsto para a campanha está marcado para 23 de outubro, na TV Globo. Antes da confirmação de presença na Band, Flávio havia afirmado que a participação no encontro da Globo ainda dependia de uma decisão da equipe de campanha.
Com a definição sobre o debate de domingo, a disputa presidencial ganha um novo capítulo na reta final. A expectativa é que o encontro permita comparar as propostas dos candidatos e discutir temas centrais para o país antes da votação de 25 de outubro.