O senador Flávio Bolsonaro (PL), candidato à Presidência da República, confirmou que participará do debate promovido pela Band no domingo (18), contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A decisão ocorre após o parlamentar anunciar que não compareceria ao encontro, marcado para uma semana antes do segundo turno das eleições.

O debate está previsto para as 20h e será o primeiro confronto direto entre os dois candidatos nesta etapa da disputa presidencial. Lula já havia confirmado presença e cobrado a participação do adversário para que os eleitores pudessem comparar as propostas apresentadas pelas duas campanhas.

Antes de confirmar a participação, Flávio havia declarado, durante uma agenda política em São Paulo, que não pretendia comparecer ao programa da Band. Na ocasião, ele também afirmou que sua equipe ainda avaliava a presença no debate da TV Globo, previsto para 23 de outubro, dois dias antes da votação.