Um homem foi preso em flagrante após furtar uma evaporadora de ar-condicionado da UPA Piracicamirim, em Piracicaba. A prisão ocorreu na sexta-feira (9), durante patrulhamento da ROMU pelo bairro Maracanã.
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Segundo a Guarda Civil Metropolitana, o suspeito foi abordado enquanto carregava o equipamento da marca Comfee, pertencente à Prefeitura de Piracicaba. Questionado, ele teria confessado que pulou a grade da unidade de saúde para retirar o aparelho.
Os guardas foram até a UPA, onde um enfermeiro reconheceu o equipamento e confirmou que ele pertencia ao depósito da unidade.
O homem recebeu voz de prisão e foi levado à delegacia. A autoridade policial ratificou a prisão, e ele foi recolhido à carceragem, permanecendo à disposição da Justiça.
A ocorrência foi atendida pela ROMU, com apoio de outras duas viaturas da GCM.