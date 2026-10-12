Um homem foi preso em flagrante após furtar uma evaporadora de ar-condicionado da UPA Piracicamirim, em Piracicaba. A prisão ocorreu na sexta-feira (9), durante patrulhamento da ROMU pelo bairro Maracanã.

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Segundo a Guarda Civil Metropolitana, o suspeito foi abordado enquanto carregava o equipamento da marca Comfee, pertencente à Prefeitura de Piracicaba. Questionado, ele teria confessado que pulou a grade da unidade de saúde para retirar o aparelho.