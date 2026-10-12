12 de outubro de 2026
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METEU A MÃO

Homem é preso após furtar ar-condicionado de UPA em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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GCM
O homem foi preso e o equipamento recuperado.
O homem foi preso e o equipamento recuperado.

  Um homem foi preso em flagrante após furtar uma evaporadora de ar-condicionado da UPA Piracicamirim, em Piracicaba. A prisão ocorreu na sexta-feira (9), durante patrulhamento da ROMU pelo bairro Maracanã.

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Segundo a Guarda Civil Metropolitana, o suspeito foi abordado enquanto carregava o equipamento da marca Comfee, pertencente à Prefeitura de Piracicaba. Questionado, ele teria confessado que pulou a grade da unidade de saúde para retirar o aparelho.

Os guardas foram até a UPA, onde um enfermeiro reconheceu o equipamento e confirmou que ele pertencia ao depósito da unidade.

O homem recebeu voz de prisão e foi levado à delegacia. A autoridade policial ratificou a prisão, e ele foi recolhido à carceragem, permanecendo à disposição da Justiça.

A ocorrência foi atendida pela ROMU, com apoio de outras duas viaturas da GCM.

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