A família do ministro Cristiano Zanin, integrante do Supremo Tribunal Federal (STF), enfrenta a perda de Nelson Martins, pai do magistrado, que morreu neste domingo (11), aos 90 anos.

O velório e enterro de Nelson aconteceram neste domingo(11), no Velório do Cemitério do Parque da Ressurreição, em Piracicaba.

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