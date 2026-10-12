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FALECIMENTO

Pai do Ministro Cristiano Zanin do STF morre em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Robinson Coutinho/STF
O velório do pai de Zanini aconteceu neste domingo.
O velório do pai de Zanini aconteceu neste domingo.

  A família do ministro Cristiano Zanin, integrante do Supremo Tribunal Federal (STF), enfrenta a perda de Nelson Martins, pai do magistrado, que morreu neste domingo (11), aos 90 anos.

O velório e enterro de Nelson aconteceram neste domingo(11), no Velório do Cemitério do Parque da Ressurreição, em Piracicaba.

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 Zanin ocupa uma cadeira no Supremo desde 2023, quando tomou posse após ser indicado à Corte e aprovado pelo Senado Federal.

 Em nota, o STF manifestou solidariedade ao ministro e aos familiares. A causa da morte não foi divulgada.

Além dos netos, Nelson.Martins desfiou esposa e três filhos.

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