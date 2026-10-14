A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Segurança Pública avançou no Senado Federal nesta quarta-feira (14), após a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) concluir a análise dos pontos que ainda estavam pendentes. Com a etapa finalizada, o texto está pronto para ser votado no plenário da Casa.

A proposta é uma das prioridades do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O chefe do Executivo já declarou que pretende criar o Ministério da Segurança Pública após a aprovação da medida, que busca ampliar a integração entre as forças policiais e fortalecer o enfrentamento ao crime organizado no país.

A votação desta quarta-feira durou cerca de dez minutos. O texto principal havia sido aprovado pela CCJ em 2 de setembro, mas três destaques — trechos que precisam ser analisados separadamente — ficaram pendentes. A conclusão da análise desses pontos permitiu o encaminhamento da PEC para a próxima etapa legislativa.

Integração das forças de segurança