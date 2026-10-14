A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou uma nova indicação para o medicamento Gazyva (obinutuzumabe), que poderá ser utilizado no tratamento de adultos com lúpus ativo moderado a grave, positivos para autoanticorpos e que já recebem tratamento padrão.

O medicamento, utilizado anteriormente em alguns casos de câncer, é um anticorpo monoclonal humanizado que atua na eliminação dos linfócitos B, células que desempenham papel importante nos processos imunológicos relacionados ao desenvolvimento do lúpus.

Segundo a Anvisa, os benefícios da nova indicação incluem redução da atividade da doença, menor ocorrência de crises e diminuição sustentada da necessidade de corticosteroides.