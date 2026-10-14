A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou uma nova indicação para o medicamento Gazyva (obinutuzumabe), que poderá ser utilizado no tratamento de adultos com lúpus ativo moderado a grave, positivos para autoanticorpos e que já recebem tratamento padrão.
O medicamento, utilizado anteriormente em alguns casos de câncer, é um anticorpo monoclonal humanizado que atua na eliminação dos linfócitos B, células que desempenham papel importante nos processos imunológicos relacionados ao desenvolvimento do lúpus.
Segundo a Anvisa, os benefícios da nova indicação incluem redução da atividade da doença, menor ocorrência de crises e diminuição sustentada da necessidade de corticosteroides.
Apesar da existência de tratamentos convencionais e biológicos, parte dos pacientes continua apresentando atividade persistente da doença, com crises recorrentes ou dependência do uso contínuo de corticoides, medicamentos que podem causar efeitos colaterais importantes a longo prazo.
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O que é o lúpus?
O lúpus é uma doença autoimune crônica que pode provocar inflamações em diferentes órgãos e sistemas do corpo. A condição ocorre quando o sistema imunológico produz anticorpos que passam a atacar estruturas do próprio organismo.
Entre as regiões que podem ser afetadas estão pele, articulações, rins, sistema sanguíneo, cérebro, pulmões e coração. A intensidade dos sintomas varia de acordo com cada paciente.
Quais são as possíveis complicações?
Sem tratamento adequado, o lúpus pode causar complicações graves. Nos rins, por exemplo, a doença pode provocar inflamação e comprometimento da função renal. Quando atinge o sistema nervoso, pode causar dor de cabeça, confusão mental, alterações de comportamento e convulsões.
A doença também pode afetar os vasos sanguíneos, provocando inflamações e alterações no sangue, além de atingir os pulmões e o coração. Entre as possíveis manifestações estão a pleurisia, que causa dor durante a respiração, e inflamações cardíacas.
O acompanhamento médico é fundamental para controlar a doença, reduzir o risco de complicações e definir o tratamento mais adequado para cada paciente.
Como é feito o diagnóstico?
O diagnóstico do lúpus é feito por meio da avaliação clínica, análise dos sintomas e exames laboratoriais. O médico pode solicitar exames de sangue, como o fator antinuclear (FAN), além de testes para identificar autoanticorpos e verificar o funcionamento dos rins. Exames de urina também podem ser necessários. Como os sintomas variam de pessoa para pessoa e podem ser semelhantes aos de outras doenças, não existe um único exame capaz de confirmar o lúpus isoladamente.
Prevenção
Não existe uma forma conhecida de prevenir o lúpus, pois suas causas ainda não são totalmente compreendidas. No entanto, pessoas diagnosticadas podem reduzir o risco de crises e complicações com acompanhamento médico regular, uso correto dos medicamentos, proteção contra a exposição solar e adoção de hábitos saudáveis. Evitar a exposição excessiva ao sol é especialmente importante, pois a radiação ultravioleta pode desencadear ou agravar os sintomas em algumas pessoas.