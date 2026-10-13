A Prefeitura de Piracicaba (SP) proibiu a publicidade de plataformas de apostas de quota fixa, conhecidas como "bets", em espaços e eventos públicos da cidade. A proibição foi publicada em Diário Oficial e entra em vigor em até 90 dias. A medida está prevista na Lei nº 10.662, de 5 de outubro de 2026, sancionada pelo prefeito Helinho Zanatta e publicada no Diário Oficial.

A legislação altera a Lei nº 6.468/2009 e estabelece restrições à divulgação de operadores de apostas de quota fixa em imóveis públicos municipais, mobiliário urbano sujeito à autorização da Prefeitura, veículos e equipamentos do transporte coletivo, além de eventos promovidos ou realizados pela administração municipal.

A proibição também abrange a divulgação de marcas, plataformas e canais eletrônicos de apostas, incluindo logotipos, aplicativos, domínios eletrônicos, códigos promocionais, bônus, links e códigos QR.