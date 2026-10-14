A Prefeitura de Piracicaba adquiriu 750 novos colchonetes para as atividades esportivas gratuitas oferecidas no município. A compra, realizada por meio da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Atividades Motoras, teve investimento de R$ 25.942,50.

Os materiais já começaram a ser distribuídos nos núcleos esportivos que oferecem aulas de ginástica, condicionamento físico e pilates. Entre os locais contemplados estão os ginásios da Vila Sônia, Prezotto e Garcia Netto, a Sala de Movimentos e a Academia Municipal de Musculação.

Segundo a administração municipal, os equipamentos anteriores apresentavam deterioração, com perda de densidade, desgaste nas bordas e dobras, além de ressecamento.