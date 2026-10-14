A Prefeitura de Piracicaba adquiriu 750 novos colchonetes para as atividades esportivas gratuitas oferecidas no município. A compra, realizada por meio da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Atividades Motoras, teve investimento de R$ 25.942,50.
Os materiais já começaram a ser distribuídos nos núcleos esportivos que oferecem aulas de ginástica, condicionamento físico e pilates. Entre os locais contemplados estão os ginásios da Vila Sônia, Prezotto e Garcia Netto, a Sala de Movimentos e a Academia Municipal de Musculação.
Segundo a administração municipal, os equipamentos anteriores apresentavam deterioração, com perda de densidade, desgaste nas bordas e dobras, além de ressecamento.
Sônia Maria Ruiz do Rosário, de 70 anos, que pratica pilates no Espaço Movimentos, localizado no Estádio Municipal Barão da Serra Negra, aprovou a substituição dos materiais. “Melhora bastante a qualidade das aulas, principalmente para os mais idosos”, destacou.
Os novos colchonetes possuem revestimento externo impermeável, espuma com densidade 28 e dimensões aproximadas de 90 centímetros de comprimento por 50 centímetros de largura, com espessura mínima de 4 centímetros.
Investimentos no esporte
De acordo com a Prefeitura, a aquisição faz parte dos investimentos realizados desde o início da gestão para renovar materiais e equipamentos utilizados nas atividades esportivas.
Entre os itens adquiridos no período estão tapetes de ioga, bastões, bolas de tênis e de pilates, tornozeleiras, bolas de iniciação esportiva e medicine balls, utilizadas em treinos funcionais, exercícios de força, potência e reabilitação.
Informações
Mais informações sobre as atividades gratuitas oferecidas pela Prefeitura podem ser obtidas pelo WhatsApp, no número (19) 99797-0025.