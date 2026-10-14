O Fundo Social de Solidariedade de Piracicaba realiza no dia 17 de novembro, às 18h30, o 2º Show de Prêmios em benefício da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) do município. O evento será realizado no salão do Clube do Sindicato dos Metalúrgicos e contará com quatro rodadas de prêmios, jantar e leilão de um violão assinado pelo cantor sertanejo Gusttavo Lima.
As cartelas custam R$ 100 e dão direito à participação nas quatro rodadas e ao jantar. Entre os prêmios estão uma moto elétrica, televisão de 42 polegadas, geladeira, máquina de lavar, smartphone Motorola e air fryer, além de outros itens.
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Leilão beneficente
Um dos destaques da programação será o leilão de um violão autografado por Gusttavo Lima. A iniciativa busca mobilizar a população em apoio ao trabalho desenvolvido pela Apae, instituição que atende pessoas com deficiência intelectual e múltipla.
A primeira-dama e presidente do Fundo Social, Valkíria Callovi, destacou a importância da participação da comunidade para contribuir com a entidade. “É uma oportunidade de participar de uma noite de confraternização, concorrer a vários prêmios e, principalmente, colaborar com o trabalho da Apae. Toda a participação faz a diferença e ajuda a fortalecer essa importante instituição”, afirmou.
Como participar
Os interessados em adquirir cartelas ou obter mais informações podem entrar em contato pelo WhatsApp, nos números (19) 3431-9260 e (19) 99842-4450.
O Fundo Social de Solidariedade fica na avenida dos Marins, 100, ao lado da Escola Municipal Ilda Jenny Stolf Nogueira, em Piracicaba.