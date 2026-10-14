O Fundo Social de Solidariedade de Piracicaba realiza no dia 17 de novembro, às 18h30, o 2º Show de Prêmios em benefício da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) do município. O evento será realizado no salão do Clube do Sindicato dos Metalúrgicos e contará com quatro rodadas de prêmios, jantar e leilão de um violão assinado pelo cantor sertanejo Gusttavo Lima.

As cartelas custam R$ 100 e dão direito à participação nas quatro rodadas e ao jantar. Entre os prêmios estão uma moto elétrica, televisão de 42 polegadas, geladeira, máquina de lavar, smartphone Motorola e air fryer, além de outros itens.

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