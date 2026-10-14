O trabalho do Departamento de Tecnologia da Informação (TI) contribuiu para a conquista do Selo Ouro TCESP Ouvidoria Cidadã pela Câmara Municipal de Piracicaba. Entre as melhorias implementadas estão a reformulação do portal da Ouvidoria, a ampliação da acessibilidade e a criação de ferramentas para facilitar o registro e o acompanhamento das manifestações dos cidadãos.

As soluções foram desenvolvidas pela própria equipe da Câmara para atender às demandas da Ouvidoria e aos critérios de avaliação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP).

A certificação foi recebida pelo presidente da Câmara, vereador Rerlison Rezende (PSDB), conhecido como Relinho, em solenidade realizada no dia 5 de outubro, na sede do Tribunal, em São Paulo. Piracicaba ficou em segundo lugar entre as Casas Legislativas reconhecidas na categoria Ouro. Ao todo, participaram da iniciativa 761 ouvidorias, sendo 446 de prefeituras e 315 de câmaras municipais.