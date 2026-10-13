A Fatec Piracicaba está com inscrições abertas para o vestibular do primeiro semestre de 2027, com oportunidades em três cursos superiores gratuitos e uma novidade para quem pretende ingressar na instituição: o curso de Tecnologia em Alimentos passa a ser oferecido no período noturno e terá ingresso anual. Os interessados podem se inscrever até as 20h do dia 6 de novembro, pelo site oficial do Vestibular das Fatecs.
O exame será realizado em 13 de dezembro de 2026, às 13h, no prédio da Fatec Piracicaba. A taxa de inscrição é de R$ 90. Durante o cadastro, os candidatos devem preencher a ficha de inscrição e o questionário socioeconômico, além de indicar suas opções de curso.
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A instituição oferece três cursos superiores de tecnologia: Alimentos, no período noturno, com ingresso anual; Biocombustíveis, também à noite, com ingresso semestral; e Gestão Empresarial, nos períodos matutino e noturno, com ingresso semestral. Todos são gratuitos e têm duração de três anos.
Segundo a diretora da Fatec Piracicaba, Maria Helena Bernardo Marini, a formação prática e alinhada às necessidades do mercado de trabalho é um dos diferenciais da instituição. Ela destaca que os cursos contemplam áreas com perspectivas profissionais, como alimentos, biocombustíveis e administração.
Como se inscrever
As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site vestibular.fatec.sp.gov.br. Os candidatos podem escolher uma opção de curso em primeira preferência e outra em segunda preferência. O calendário também prevê a divulgação dos locais de prova em 9 de dezembro, a partir das 15h. Já a classificação geral, com o desempenho dos candidatos e a convocação da primeira chamada para matrícula, será publicada em 18 de janeiro de 2027, também a partir das 15h.
Os candidatos que desejam solicitar isenção ou redução da taxa de inscrição devem ficar atentos ao calendário específico. O período para apresentar o pedido e enviar a documentação necessária vai de 24 de agosto a 11 de setembro de 2026. A solicitação deve ser feita conforme as orientações disponíveis no site oficial.
O vestibular das Fatecs conta com um sistema de pontuação acrescida que pode beneficiar determinados candidatos. Quem se autodeclarar afrodescendente recebe acréscimo de 3% na nota final, enquanto quem cursou integralmente o Ensino Médio em escola pública tem direito a 10%. Para candidatos que se enquadram nas duas condições, o acréscimo total é de 13%.
Também é possível optar pelo aproveitamento da nota da prova objetiva do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), conforme as regras estabelecidas no manual do candidato.
Vagas pela Prova Paulista
Estudantes do terceiro ano do Ensino Médio inscritos na Prova Paulista 2026 também podem concorrer a vagas nos cursos da Fatec Piracicaba. A escolha deve ser feita até 27 de novembro, pelo endereço eletrônico provaopaulistaseriado.vunesp.com.br.
A unidade reserva 15 vagas para cada curso por meio dessa modalidade: Alimentos, Biocombustíveis e Gestão Empresarial, neste último caso tanto para o período matutino quanto para o noturno.