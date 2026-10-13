As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site vestibular.fatec.sp.gov.br. Os candidatos podem escolher uma opção de curso em primeira preferência e outra em segunda preferência. O calendário também prevê a divulgação dos locais de prova em 9 de dezembro, a partir das 15h. Já a classificação geral, com o desempenho dos candidatos e a convocação da primeira chamada para matrícula, será publicada em 18 de janeiro de 2027, também a partir das 15h.

Os candidatos que desejam solicitar isenção ou redução da taxa de inscrição devem ficar atentos ao calendário específico. O período para apresentar o pedido e enviar a documentação necessária vai de 24 de agosto a 11 de setembro de 2026. A solicitação deve ser feita conforme as orientações disponíveis no site oficial.

O vestibular das Fatecs conta com um sistema de pontuação acrescida que pode beneficiar determinados candidatos. Quem se autodeclarar afrodescendente recebe acréscimo de 3% na nota final, enquanto quem cursou integralmente o Ensino Médio em escola pública tem direito a 10%. Para candidatos que se enquadram nas duas condições, o acréscimo total é de 13%.