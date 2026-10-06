A Câmara Municipal de Piracicaba recebeu, nesta segunda-feira (5), o Selo Ouro TCESP Ouvidoria Cidadã, concedido pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP). A certificação foi entregue durante solenidade realizada na sede do Tribunal, na capital paulista, e reconhece o trabalho desenvolvido pela Ouvidoria do Legislativo na ampliação da transparência, participação popular e qualidade do atendimento aos cidadãos.

Piracicaba está entre as sete câmaras municipais do Estado que receberam a certificação na categoria Ouro. Ao todo, 761 ouvidorias participaram da iniciativa, sendo 446 de prefeituras e 315 de câmaras. Além das sete câmaras premiadas com Ouro, outras 65 receberam o selo Prata e 125 foram reconhecidas com o Bronze.