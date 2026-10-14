O candidato do Partido Liberal (PL) à Presidência da República, Flávio Bolsonaro, visitou o pai, Jair Bolsonaro, na manhã desta terça-feira (13), em Brasília. O ex-presidente cumpre prisão domiciliar. À tarde, o presidenciável seguiu para São Paulo, onde participou de encontros políticos e empresariais e recebeu manifestações de apoio à candidatura.

Flávio chegou à residência do pai por volta das 9h30 e permaneceu no local por aproximadamente uma hora. O encontro foi o primeiro entre os dois após o fim das restrições impostas pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Ao conversar com a imprensa, Flávio afirmou que a visita renovou sua disposição para a campanha. “Saio daqui com a energia renovada”, declarou. Ele também disse que o encontro aumentou sua motivação para continuar nas ruas defendendo suas propostas para o país.