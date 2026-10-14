O candidato do Partido Liberal (PL) à Presidência da República, Flávio Bolsonaro, visitou o pai, Jair Bolsonaro, na manhã desta terça-feira (13), em Brasília. O ex-presidente cumpre prisão domiciliar. À tarde, o presidenciável seguiu para São Paulo, onde participou de encontros políticos e empresariais e recebeu manifestações de apoio à candidatura.
Flávio chegou à residência do pai por volta das 9h30 e permaneceu no local por aproximadamente uma hora. O encontro foi o primeiro entre os dois após o fim das restrições impostas pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).
Ao conversar com a imprensa, Flávio afirmou que a visita renovou sua disposição para a campanha. “Saio daqui com a energia renovada”, declarou. Ele também disse que o encontro aumentou sua motivação para continuar nas ruas defendendo suas propostas para o país.
Jair Bolsonaro foi condenado, no ano passado, a 27 anos e três meses de prisão por tentativa de golpe de Estado após a derrota nas eleições de 2022. Entre os crimes pelos quais foi condenado estão organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e deterioração de patrimônio tombado.
Outros militares e civis próximos ao ex-presidente também foram condenados por envolvimento na trama golpista. Em março deste ano, após passar por uma cirurgia e apresentar um quadro de pneumonia bacteriana, Bolsonaro obteve autorização para cumprir prisão domiciliar durante a recuperação.
MDB declara apoio à candidatura
Na parte da tarde, Flávio Bolsonaro esteve na cidade de São Paulo. Às 16h, participou de um evento do Movimento Democrático Brasileiro (MDB), que oficializou o apoio majoritário da legenda à candidatura do político do PL no segundo turno das eleições.
Dos 27 diretórios estaduais do MDB, 17 se posicionaram favoravelmente a Flávio. O encontro contou com a presença do presidente nacional do partido e deputado federal Baleia Rossi, do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, e do governador paulista Tarcísio de Freitas, do Republicanos.
Reuniões com empresários
Às 17h, o candidato participou do Grande Encontro Associativo, promovido no Clube Atlético Monte Líbano. A reunião reuniu presidentes de entidades comerciais do estado de São Paulo, além de Tarcísio de Freitas e Ricardo Nunes.
Durante o encontro, Flávio apresentou propostas de governo para o caso de ser eleito presidente da República.
À noite, o presidenciável participou de um jantar na sede da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), localizada na Avenida Paulista. A agenda integrou a série de compromissos políticos e empresariais realizados pelo candidato na capital paulista.