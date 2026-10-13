Flávio Bolsonaro (PL-RJ) declarou que pretende votar a favor da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que prevê o fim da escala de trabalho 6x1, modelo em que o trabalhador atua por seis dias consecutivos e tem um dia de descanso. O posicionamento foi anunciado após uma visita ao pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, em Brasília, na primeira visita em 90 dias, segundo o texto original.

De acordo com o senador, a maioria dos trabalhadores brasileiros é favorável à mudança na jornada de trabalho. A declaração representa uma alteração em relação às manifestações anteriores de Flávio sobre a proposta, que deverá ser votada em primeiro turno no plenário do Senado nesta quarta-feira (14).

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