Flávio Bolsonaro (PL-RJ) declarou que pretende votar a favor da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que prevê o fim da escala de trabalho 6x1, modelo em que o trabalhador atua por seis dias consecutivos e tem um dia de descanso. O posicionamento foi anunciado após uma visita ao pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, em Brasília, na primeira visita em 90 dias, segundo o texto original.
De acordo com o senador, a maioria dos trabalhadores brasileiros é favorável à mudança na jornada de trabalho. A declaração representa uma alteração em relação às manifestações anteriores de Flávio sobre a proposta, que deverá ser votada em primeiro turno no plenário do Senado nesta quarta-feira (14).
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Debate sobre a escala 6x1 envolve Lula e Flávio
Nos últimos dias, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) publicou vídeos cobrando um posicionamento de Flávio Bolsonaro sobre o tema. Nas gravações, Lula questionou as declarações do senador e o desafiou a orientar a bancada do PL a votar a favor do fim da escala 6x1, sem redução salarial para os trabalhadores.
A campanha de Flávio, por sua vez, contestou a abordagem adotada pelo presidente. Segundo as informações divulgadas, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) determinou a suspensão de conteúdos considerados falsos relacionados à posição do senador sobre a proposta.
Flávio Bolsonaro já havia criticado a proposta
Antes de anunciar o voto favorável, Flávio Bolsonaro havia classificado a PEC como “oportunista”. Na ocasião, defendeu que as mudanças nas jornadas fossem discutidas diretamente entre empregadores e trabalhadores, com remuneração proporcional às horas trabalhadas.
A discussão também chegou à Justiça Eleitoral. O TSE atendeu a um pedido apresentado pela defesa do senador e proibiu a veiculação de anúncios pagos da campanha petista que associavam Flávio a uma postura “desumana” ou contrária aos interesses dos trabalhadores.
A votação da proposta no Senado deve ocorrer em meio à disputa política em torno do tema. A PEC trata da alteração do modelo de jornada de trabalho e da ampliação do período de descanso semanal, assunto que tem sido discutido por representantes do governo, parlamentares e diferentes setores da sociedade.
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