O combate ao crime organizado, a segurança nas fronteiras e o enfrentamento à violência contra as mulheres estão entre os principais temas dos planos de governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL), candidatos à Presidência da República no segundo turno das eleições de 2026.

Embora os dois apresentem propostas voltadas à segurança pública, os planos indicam diferentes estratégias de atuação. Lula destaca a integração entre os governos federal, estaduais e municipais, o uso de inteligência e o enfrentamento financeiro das organizações criminosas. Flávio propõe medidas como o endurecimento das penas, a ampliação do monitoramento por câmeras e o aumento da capacidade do sistema prisional.

Combate ao crime organizado