O senador Flávio Bolsonaro (PL) aparece com 52% das intenções de votos válidos, contra 48% do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), na disputa pelo segundo turno das eleições presidenciais de 2026. Os dados são da pesquisa BTG/Nexus, divulgada nesta terça-feira (13), a 12 dias da votação.
Apesar da diferença numérica de quatro pontos percentuais, os candidatos estão em empate técnico, considerando a margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos. O levantamento é o primeiro do instituto com uma simulação de segundo turno entre os dois candidatos.
No cenário estimulado de votos totais, que inclui as respostas de todos os entrevistados, Flávio registra 48%, enquanto Lula aparece com 45%. Outros 5% afirmam que votariam em branco ou nulo, e 2% não sabem ou não responderam.
Na pesquisa espontânea, quando os nomes dos candidatos não são apresentados aos entrevistados, Flávio soma 46%, contra 44% de Lula. Nesse cenário, 5% indicam voto branco ou nulo e 4% não sabem ou não responderam.
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Rejeição de Lula é de 51%; Flávio tem 47%
O levantamento também avaliou a rejeição dos candidatos. Segundo os resultados, 51% dos entrevistados afirmam que não votariam em Lula de jeito nenhum. Para Flávio Bolsonaro, o índice é de 47%.
Em relação à intenção de voto, a pesquisa também mediu o potencial de escolha dos candidatos. Flávio soma 50%, considerando os 43% que afirmam votar somente nele e os 7% que admitem votar no senador, mas ainda não estão totalmente certos da decisão.
Lula registra potencial de voto de 49%, resultado da soma dos 42% que afirmam poder votar nele e dos 7% que também consideram essa possibilidade, mas ainda têm dúvidas.
Maioria afirma estar decidida
A pesquisa indica que 92% dos entrevistados afirmam ter certeza do voto para o segundo turno, enquanto 7% admitem que ainda podem mudar de escolha até a votação, marcada para 25 de outubro.
Entre os eleitores que declaram intenção de votar em Flávio Bolsonaro, 4% dizem que ainda podem mudar de opinião. Entre os que pretendem votar em Lula, o percentual é de 5%.
Avaliação do governo federal
O levantamento também investigou a avaliação da administração federal. O governo Lula é aprovado por 45% dos entrevistados e desaprovado por 50%. Outros 5% não souberam responder.
Na avaliação qualitativa, 34% classificam a gestão como ótima ou boa, enquanto 45% a consideram ruim ou péssima. A parcela que avalia o governo como regular corresponde a 20%.
Flávio visita Jair Bolsonaro em Brasília
Na agenda desta terça-feira (13), Flávio Bolsonaro se reúne com o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), em Brasília, antes de seguir para compromissos de campanha em São Paulo.
A visita foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), após o encerramento de um período de 90 dias de restrição às visitas, no domingo (11). Moraes, no entanto, proibiu encontros com finalidade político-eleitoral e a divulgação de manifestações ou declarações de Jair Bolsonaro sobre as eleições, inclusive por intermédio de terceiros.
O ex-presidente está em prisão domiciliar após condenação a 27 anos e três meses de prisão por envolvimento na trama golpista, conforme as informações divulgadas sobre o caso.
Lula prepara medidas para microempreendedores
Na tentativa de ampliar o apoio eleitoral, Lula prepara o anúncio de medidas voltadas aos microempreendedores individuais (MEIs) e às empresas enquadradas no Simples Nacional.
As propostas incluem novas linhas de crédito e iniciativas para reduzir o endividamento dos empreendedores. A previsão, segundo as informações divulgadas, é que o presidente assine decretos e encaminhe ao Congresso Nacional um projeto de lei complementar sobre o tema.
As medidas buscam atender a um segmento do eleitorado no qual a campanha petista identifica resistência ao presidente.
Metodologia
A pesquisa BTG/Nexus ouviu 2.002 eleitores com 16 anos ou mais, por telefone, entre os dias 10 e 12 de outubro. O levantamento tem margem de erro de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e nível de confiança de 95%.
Contratada pelo Banco BTG Pactual, a pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-07997/2026. O segundo turno das eleições presidenciais será realizado em 25 de outubro