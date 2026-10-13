O senador Flávio Bolsonaro (PL) aparece com 52% das intenções de votos válidos, contra 48% do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), na disputa pelo segundo turno das eleições presidenciais de 2026. Os dados são da pesquisa BTG/Nexus, divulgada nesta terça-feira (13), a 12 dias da votação.

Apesar da diferença numérica de quatro pontos percentuais, os candidatos estão em empate técnico, considerando a margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos. O levantamento é o primeiro do instituto com uma simulação de segundo turno entre os dois candidatos.

No cenário estimulado de votos totais, que inclui as respostas de todos os entrevistados, Flávio registra 48%, enquanto Lula aparece com 45%. Outros 5% afirmam que votariam em branco ou nulo, e 2% não sabem ou não responderam.