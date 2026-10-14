A Mega-Sena sorteia nesta quarta-feira (14) um prêmio estimado em R$ 150 milhões. As seis dezenas do concurso 3.070 serão sorteadas a partir das 21h, no horário de Brasília, no Espaço da Sorte, em São Paulo.
As apostas podem ser realizadas até as 20h desta quarta-feira, em casas lotéricas credenciadas pela Caixa Econômica Federal ou pela internet, no site ou aplicativo das Loterias Caixa. A aposta simples, com seis números, custa R$ 6.
No concurso anterior, foram sorteadas as dezenas 05, 19, 22, 44, 47 e 57. Nenhum apostador acertou os seis números, fazendo com que o prêmio acumulasse.
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Calendário de sorteios
Tradicionalmente, os sorteios da Mega-Sena são realizados às terças-feiras, quintas-feiras e aos sábados. Nesta semana, o calendário foi alterado em razão do feriado de Nossa Senhora Aparecida, celebrado na segunda-feira (12).
Entre os dias 26 e 30 de outubro de 2026, será realizada a Mega-Semana da Mega-Sena, com cinco sorteios consecutivos, correspondentes aos concursos 3.076, 3.077, 3.078, 3.079 e 3.080.
Como apostar
Para participar do sorteio, o apostador deve escolher de seis a 20 números entre os 60 disponíveis no volante. Também é possível optar pela Surpresinha, modalidade em que o sistema seleciona os números aleatoriamente.
Além do prêmio principal, a Mega-Sena também paga valores para quem acerta quatro ou cinco dezenas. Caso mais de uma aposta acerte os seis números sorteados, o prêmio principal é dividido entre os ganhadores.
As apostas podem ser feitas em qualquer casa lotérica credenciada pela Caixa Econômica Federal ou pela internet, por meio do site oficial das Loterias Caixa ou do aplicativo Loterias Caixa, disponível para celulares. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.