A Mega-Sena sorteia nesta quarta-feira (14) um prêmio estimado em R$ 150 milhões. As seis dezenas do concurso 3.070 serão sorteadas a partir das 21h, no horário de Brasília, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

As apostas podem ser realizadas até as 20h desta quarta-feira, em casas lotéricas credenciadas pela Caixa Econômica Federal ou pela internet, no site ou aplicativo das Loterias Caixa. A aposta simples, com seis números, custa R$ 6.

No concurso anterior, foram sorteadas as dezenas 05, 19, 22, 44, 47 e 57. Nenhum apostador acertou os seis números, fazendo com que o prêmio acumulasse.