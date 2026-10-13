A Carreta da Mamografia da Federação Paulista de Futebol (FPF) estará nesta quarta-feira (14) no Estádio Municipal Barão da Serra Negra, em Piracicaba, para oferecer exames gratuitos de mamografia. A iniciativa integra a campanha Marque Esse Gol, que chega ao 11º ano em 2026, e conta com a participação do XV de Piracicaba, da FPF e da Fundação Laço Rosa, além do apoio da Prefeitura.

Para realizar a mamografia, é necessário fazer a inscrição pelo site www.marqueessegol.com.br, selecionar Piracicaba como local de atendimento e seguir as orientações da organização. As vagas são limitadas.

A campanha Marque Esse Gol é realizada desde 2016 e busca ampliar o acesso à mamografia, além de conscientizar sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama.