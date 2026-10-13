A Carreta da Mamografia da Federação Paulista de Futebol (FPF) estará nesta quarta-feira (14) no Estádio Municipal Barão da Serra Negra, em Piracicaba, para oferecer exames gratuitos de mamografia. A iniciativa integra a campanha Marque Esse Gol, que chega ao 11º ano em 2026, e conta com a participação do XV de Piracicaba, da FPF e da Fundação Laço Rosa, além do apoio da Prefeitura.
Para realizar a mamografia, é necessário fazer a inscrição pelo site www.marqueessegol.com.br, selecionar Piracicaba como local de atendimento e seguir as orientações da organização. As vagas são limitadas.
A campanha Marque Esse Gol é realizada desde 2016 e busca ampliar o acesso à mamografia, além de conscientizar sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama.
Em 2026, a iniciativa prevê a realização de 1.040 exames gratuitos em sete cidades paulistas, com a participação de dez clubes. Nas edições anteriores, mais de 17 mil mamografias foram realizadas, e 68 mulheres foram encaminhadas para tratamento médico após receberem diagnóstico.
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Testes rápidos de saúde
Além dos exames de mamografia, a ação contará com testes rápidos para detecção de HIV, sífilis e hepatites B e C. Os serviços serão oferecidos pelo Centro Especializado em Saúde da Mulher (Cesm) e pelo Centro de Doenças Infectocontagiosas (Cedic), departamentos da Secretaria Municipal de Saúde.
Para realizar os testes rápidos, não é necessário ter agendamento prévio da mamografia.
A iniciativa busca ampliar o acesso aos serviços de saúde e reforçar a importância da prevenção e do diagnóstico precoce de doenças.