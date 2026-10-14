A Prefeitura de São Paulo começou a fiscalizar, nesta terça-feira (13), as novas regras de trânsito para bicicletas elétricas e equipamentos de mobilidade individual autopropelidos, como patinetes elétricos. As normas definem limites de velocidade e estabelecem onde esses veículos podem circular.

A fiscalização é realizada pela Secretaria Executiva de Mobilidade e Trânsito e pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).

Conforme as normas do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), conduzir bicicleta em passeio onde a circulação não é permitida ou de forma agressiva pode resultar em multa de R$ 130,16. As infrações são vinculadas ao CPF do condutor.