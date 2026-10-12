Uma tentativa de furto de chocolates terminou em agressão, ameaças de morte e prisão em flagrante na tarde de sábado (10), em um supermercado Delta, na Avenida Comendador Luciano Guidotti, em Piracicaba.
Segundo a GCM, o suspeito teria sido flagrado colocando chocolates na mochila. Ao ser abordado, teria dado um soco no queixo de um funcionário e o ameaçado com garrafas de azeite.
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Contido por funcionários e populares, ele continuou agressivo durante o transporte à delegacia, onde teria ameaçado matar o funcionário. Na revista da mochila, os guardas encontraram 12 pedras de crack.
O homem foi encaminhado à UPA Vila Rezende para avaliação médica. Depois, a autoridade policial determinou sua prisão em flagrante por roubo impróprio. Ele permaneceu à disposição da Justiça.