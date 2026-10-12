Uma tentativa de furto de chocolates terminou em agressão, ameaças de morte e prisão em flagrante na tarde de sábado (10), em um supermercado Delta, na Avenida Comendador Luciano Guidotti, em Piracicaba.

Segundo a GCM, o suspeito teria sido flagrado colocando chocolates na mochila. Ao ser abordado, teria dado um soco no queixo de um funcionário e o ameaçado com garrafas de azeite.

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