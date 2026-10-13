Oito crianças e adolescentes foram premiados no 24º Salãozinho de Humor de Piracicaba, em uma cerimônia realizada na segunda-feira (12), Dia das Crianças, no Anfiteatro Henfil, no Parque Engenho Central. Os estudantes receberam troféus e prêmios pelos trabalhos selecionados nas categorias de 7 a 10 anos e de 11 a 14 anos.
A premiação contemplou os três primeiros colocados de cada faixa etária, além dos vencedores do Prêmio Instituto Formar Artistas, que reconhece um participante de cada categoria. A cerimônia reuniu familiares, representantes das instituições de ensino e convidados.
O evento é promovido pela Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e do Centro Nacional de Documentação, Pesquisa e Divulgação do Humor Gráfico de Piracicaba (Cedhu).
Confira os vencedores
Na categoria de 7 a 10 anos, os premiados foram Pedro Baraldi Oliveira, em terceiro lugar, aluno da Escola EEF Primeiro Porto, de Piracicaba; Theo Alves Silveira dos Santos, em segundo lugar, da Folium Escola de Artes, de Mogi das Cruzes; e Mariana Simões Crocomo, que conquistou o primeiro lugar, do Anglo Cidade Alta, de Piracicaba.
O Prêmio Instituto Formar Artistas nessa faixa etária foi concedido a Lara de Freitas Lima, da Escola Instituto Saber Linear de Artes, de Piracicaba.
Já na categoria de 11 a 14 anos, Lívia Vieira Neres dos Santos, do Colégio Puríssimo Coração de Maria, de Rio Claro, ficou em terceiro lugar. Bianca Lima Penteado, do Instituto Saber, de Piracicaba, conquistou o segundo lugar, enquanto Sophia de Paula Nunes, da Escola Estadual Professor Eduir Benedicto Scarpari, de Piracicaba, ficou em primeiro.
Nessa faixa etária, o Prêmio Instituto Formar Artistas foi entregue a Emyllin Muniz Machado, da Escola Municipal Nicomedes Theotonio Vieira, de Armação dos Búzios (RJ).
Estudante assina cartaz da edição
Além dos oito premiados, Carolina Orlando Spruck recebeu uma homenagem por criar o cartaz oficial desta edição do Salãozinho. A estudante já havia conquistado premiações no evento em 2022, quando ficou em primeiro lugar na categoria de 7 a 10 anos, e em 2024, com o terceiro lugar na faixa de 11 a 14 anos.
Carolina contou que foi convidada por Junior Kadeshi, do Cedhu, para desenvolver a identidade visual da edição deste ano. “Fiquei feliz e aceitei o convite”, relatou.
Arte como forma de expressão
Entre os destaques da premiação está Mariana Simões Crocomo, vencedora da categoria de 7 a 10 anos. A estudante inscreveu seus trabalhos no último dia do prazo e teve duas obras selecionadas: um desenho inspirado no Véu da Noiva e uma escultura que representa uma capivara.
Segundo Mariana, o incentivo para desenhar veio do pai e do avô. Após conquistar o primeiro lugar, ela afirmou estar mais motivada a participar de novas edições.
O avô paterno da estudante, Francisco Constantino Crocomo, também tem ligação com o evento. Ele venceu o Salão Internacional de Humor em 2016, com uma escultura, e teve outro trabalho selecionado para o 53º Salão Internacional de Humor de Piracicaba, realizado neste ano.
Já Sophia de Paula Nunes, vencedora da categoria de 11 a 14 anos, utilizou a arte para abordar o amor pela vida marinha e a preocupação com a poluição dos oceanos. A estudante contou que gosta de desenhar animais marinhos e que buscou unir esse interesse a informações sobre a poluição do mar para criar o trabalho premiado.
Sophia também destacou que pretende seguir os estudos na área de biologia e que recebe incentivo da mãe e de um tio para desenvolver suas habilidades artísticas.
Exposição segue aberta ao público
O 24º Salãozinho de Humor pode ser visitado gratuitamente até 1º de novembro, no Armazém 14 do Parque Engenho Central, em Piracicaba.
A exposição reúne trabalhos de 111 crianças e adolescentes de 14 cidades brasileiras. Segundo a organização, são 101 desenhos e 15 esculturas.
A visitação ocorre de quarta a sexta-feira, das 9h às 17h, e aos sábados, domingos e feriados, das 10h às 18h.