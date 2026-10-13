Oito crianças e adolescentes foram premiados no 24º Salãozinho de Humor de Piracicaba, em uma cerimônia realizada na segunda-feira (12), Dia das Crianças, no Anfiteatro Henfil, no Parque Engenho Central. Os estudantes receberam troféus e prêmios pelos trabalhos selecionados nas categorias de 7 a 10 anos e de 11 a 14 anos.

A premiação contemplou os três primeiros colocados de cada faixa etária, além dos vencedores do Prêmio Instituto Formar Artistas, que reconhece um participante de cada categoria. A cerimônia reuniu familiares, representantes das instituições de ensino e convidados.

O evento é promovido pela Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e do Centro Nacional de Documentação, Pesquisa e Divulgação do Humor Gráfico de Piracicaba (Cedhu).