12 de outubro de 2026
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BATIDA GRAVE

Jovem de 20 anos morre em colisão de moto e Fusca em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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O motociclista Thiago Almeida tinha apenas 20 anos.
O motociclista Thiago Almeida tinha apenas 20 anos.

  O motociclista Thiago Almeida de Oliveira, de 20 anos, morreu apos uma colisão entre a moto que pilotava e um Fusca na noite deste domingo (11), na Rodovia Samuel de Castro Neves, na região do bairro Nova Suíça, em Piracicaba.

 Segundo o boletim de ocorrência, Thiago conduzia uma Honda CG Titan quando houve uma colisão com um Volkswagen Fusca. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

 Dois jovens que estavam no Fusca, de 17 e 21 anos, também se machucaram. Eles foram socorridos pelo Resgate e levados para o Hospital dos Fornecedores de Cana (HFC).

 A pista ficou interditada para o trabalho da perícia. O caso foi registrado no Plantão Policial e as causas do acidente serão investigadas.

 O corpo de Thiago foi encaminhado para o IML e depois liberado para a família.

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