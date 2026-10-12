O motociclista Thiago Almeida de Oliveira, de 20 anos, morreu apos uma colisão entre a moto que pilotava e um Fusca na noite deste domingo (11), na Rodovia Samuel de Castro Neves, na região do bairro Nova Suíça, em Piracicaba.

Segundo o boletim de ocorrência, Thiago conduzia uma Honda CG Titan quando houve uma colisão com um Volkswagen Fusca. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Dois jovens que estavam no Fusca, de 17 e 21 anos, também se machucaram. Eles foram socorridos pelo Resgate e levados para o Hospital dos Fornecedores de Cana (HFC).