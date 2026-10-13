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SAÚDE

Papa Leão XIV é diagnosticado com câncer de pulmão após cirurgia

Por Da Redação |
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução
O papa Leão XIV foi diagnosticado com adenocarcinoma pulmonar após cirurgia para retirada de parte do pulmão direito. Segundo o Vaticano, o procedimento durou 90 minutos e ocorreu sem complicações.
O papa Leão XIV foi diagnosticado com adenocarcinoma pulmonar após cirurgia para retirada de parte do pulmão direito. Segundo o Vaticano, o procedimento durou 90 minutos e ocorreu sem complicações.

O papa Leão XIV foi diagnosticado com adenocarcinoma pulmonar após passar por uma cirurgia nesta terça-feira (13), no Hospital Policlínico Gemelli, em Roma, na Itália. O procedimento foi realizado para remover o lobo inferior do pulmão direito, onde estava localizado um nódulo identificado em exames anteriores.

De acordo com o boletim médico divulgado pela Santa Sé, a cirurgia foi realizada por meio de técnica videoassistida, durou aproximadamente 90 minutos e foi concluída sem complicações. O exame histológico feito durante a intervenção confirmou o diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar, que já era suspeitado pelos médicos.

Após o procedimento, o pontífice despertou normalmente e, depois de um breve período de observação, retornou ao quarto, no décimo andar do hospital. A equipe cirúrgica foi coordenada pelo professor Stefano Margaritora.

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Papa havia anunciado cirurgia aos fiéis

No domingo (11), Leão XIV informou aos fiéis que exames médicos recentes haviam identificado um nódulo no pulmão. Na ocasião, explicou que a alteração havia sido detectada em estágio inicial e estava bem localizada.

O pontífice afirmou que decidiu seguir a recomendação médica de realizar a cirurgia para retirar a lesão. Ele também agradeceu aos fiéis pela proximidade espiritual e pediu orações durante o período de tratamento.

A internação estava prevista para durar cerca de uma semana. Segundo informações divulgadas anteriormente pelo Vaticano, os compromissos públicos do papa foram suspensos até 20 de outubro.

O que é adenocarcinoma pulmonar

O adenocarcinoma pulmonar é um tipo de câncer que se desenvolve nas células glandulares do pulmão. A confirmação do diagnóstico ocorreu durante a cirurgia, por meio da análise do tecido retirado.

Até a divulgação do boletim médico, não haviam sido apresentados detalhes sobre o estágio da doença, o prognóstico ou a necessidade de tratamentos complementares.

A retirada do lobo inferior do pulmão direito não significa que metade do órgão foi removida. O pulmão direito é dividido em três lobos — superior, médio e inferior —, e a cirurgia retirou apenas a porção inferior.

Viagem à América do Sul

O estado de saúde do pontífice também gera dúvidas sobre a viagem à América do Sul prevista para novembro, entre os dias 6 e 17. O roteiro inclui visitas ao Peru, ao Uruguai e à Argentina.

Até a última atualização do Vaticano sobre a cirurgia, não havia sido anunciada alteração oficial na programação da viagem.

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