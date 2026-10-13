O papa Leão XIV foi diagnosticado com adenocarcinoma pulmonar após passar por uma cirurgia nesta terça-feira (13), no Hospital Policlínico Gemelli, em Roma, na Itália. O procedimento foi realizado para remover o lobo inferior do pulmão direito, onde estava localizado um nódulo identificado em exames anteriores.

De acordo com o boletim médico divulgado pela Santa Sé, a cirurgia foi realizada por meio de técnica videoassistida, durou aproximadamente 90 minutos e foi concluída sem complicações. O exame histológico feito durante a intervenção confirmou o diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar, que já era suspeitado pelos médicos.

Após o procedimento, o pontífice despertou normalmente e, depois de um breve período de observação, retornou ao quarto, no décimo andar do hospital. A equipe cirúrgica foi coordenada pelo professor Stefano Margaritora.