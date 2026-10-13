13 de outubro de 2026
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OLÍMPIADA

Lar dos Velhinhos recebe disputa de dominó da Melhor Idade

Por Da Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Cerca de 70 atletas participaram da disputa de dominó da 17ª Olimpíada da Melhor Idade, realizada no Lar dos Velhinhos de Piracicaba.
Cerca de 70 atletas participaram da disputa de dominó da 17ª Olimpíada da Melhor Idade, realizada no Lar dos Velhinhos de Piracicaba.

O Lar dos Velhinhos de Piracicaba sediou, nesta terça-feira (13), mais uma competição da 17ª Olimpíada da Melhor Idade. A modalidade disputada foi o dominó, que reuniu cerca de 70 atletas no Salão de Festas da instituição. Ao final das partidas, os participantes receberam medalhas.

Esta é a primeira edição do evento em que o Lar dos Velhinhos disponibiliza seus espaços para a realização das competições. A iniciativa partiu do presidente da instituição, Marcelo Barbosa Oliveira, com o objetivo de fortalecer a relação com o município e a comunidade, especialmente com a população idosa.

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Há cerca de dez dias, o Salão de Festas também recebeu as disputas de buraco, outra modalidade da programação. A abertura do espaço busca aproximar atletas, moradores e comunidade, ampliando as oportunidades de convivência e integração.

Além de incentivar a socialização, a iniciativa pretende estimular a participação dos residentes em atividades esportivas e culturais que contribuam para o bem-estar e a qualidade de vida. As competições realizadas dentro da instituição também permitem que os moradores acompanhem as disputas e se sintam mais próximos das atividades promovidas na cidade.

Sobre a Olimpíada da Melhor Idade

A 17ª Olimpíada da Melhor Idade de Piracicaba é destinada a pessoas com 50 anos ou mais e ocorre de 1º de outubro a 19 de novembro de 2026. O evento reúne 18 equipes e conta com 16 modalidades esportivas, além do retorno da premiação de Campeão Geral.

Ao receber parte das competições, o Lar dos Velhinhos reforça o compromisso com a integração comunitária e a valorização de iniciativas que incentivem o envelhecimento ativo e a participação das pessoas idosas na sociedade.

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