O Lar dos Velhinhos de Piracicaba sediou, nesta terça-feira (13), mais uma competição da 17ª Olimpíada da Melhor Idade. A modalidade disputada foi o dominó, que reuniu cerca de 70 atletas no Salão de Festas da instituição. Ao final das partidas, os participantes receberam medalhas.
Esta é a primeira edição do evento em que o Lar dos Velhinhos disponibiliza seus espaços para a realização das competições. A iniciativa partiu do presidente da instituição, Marcelo Barbosa Oliveira, com o objetivo de fortalecer a relação com o município e a comunidade, especialmente com a população idosa.
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Há cerca de dez dias, o Salão de Festas também recebeu as disputas de buraco, outra modalidade da programação. A abertura do espaço busca aproximar atletas, moradores e comunidade, ampliando as oportunidades de convivência e integração.
Além de incentivar a socialização, a iniciativa pretende estimular a participação dos residentes em atividades esportivas e culturais que contribuam para o bem-estar e a qualidade de vida. As competições realizadas dentro da instituição também permitem que os moradores acompanhem as disputas e se sintam mais próximos das atividades promovidas na cidade.
Sobre a Olimpíada da Melhor Idade
A 17ª Olimpíada da Melhor Idade de Piracicaba é destinada a pessoas com 50 anos ou mais e ocorre de 1º de outubro a 19 de novembro de 2026. O evento reúne 18 equipes e conta com 16 modalidades esportivas, além do retorno da premiação de Campeão Geral.
Ao receber parte das competições, o Lar dos Velhinhos reforça o compromisso com a integração comunitária e a valorização de iniciativas que incentivem o envelhecimento ativo e a participação das pessoas idosas na sociedade.