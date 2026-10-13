O Lar dos Velhinhos de Piracicaba sediou, nesta terça-feira (13), mais uma competição da 17ª Olimpíada da Melhor Idade. A modalidade disputada foi o dominó, que reuniu cerca de 70 atletas no Salão de Festas da instituição. Ao final das partidas, os participantes receberam medalhas.

Esta é a primeira edição do evento em que o Lar dos Velhinhos disponibiliza seus espaços para a realização das competições. A iniciativa partiu do presidente da instituição, Marcelo Barbosa Oliveira, com o objetivo de fortalecer a relação com o município e a comunidade, especialmente com a população idosa.

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