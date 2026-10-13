O papa Leão XIV está internado no Policlínico Universitário Agostino Gemelli, em Roma, na Itália, para passar por uma cirurgia de retirada de um nódulo no pulmão. Segundo informações divulgadas pelo Vaticano, o procedimento está previsto para a tarde desta terça-feira (13). A expectativa é de que o pontífice permaneça hospitalizado por aproximadamente uma semana.
A equipe responsável pela operação é chefiada pelo professor Stefano Margaritora. Em razão da cirurgia e do período de recuperação, os compromissos religiosos do papa foram cancelados até o dia 20 de outubro.
VEJA MAIS :
Papa já havia anunciado o procedimento
No último domingo, durante a missa na Praça de São Pedro, no Vaticano, Leão XIV informou que precisaria passar por um procedimento para retirar o nódulo pulmonar.
De acordo com as informações divulgadas, a lesão está em estágio inicial e bem localizada. Até o momento, não foram apresentados detalhes sobre o diagnóstico definitivo do nódulo.
O que é um nódulo pulmonar?
Um nódulo pulmonar é uma pequena alteração no tecido do pulmão, geralmente identificada por exames de imagem, como radiografias ou tomografias. Essas lesões podem ter diferentes causas, incluindo processos inflamatórios, infecções e tumores.
A presença de um nódulo não significa, necessariamente, câncer. A avaliação médica considera características como tamanho, formato, localização e evolução da lesão para determinar a necessidade de acompanhamento ou de procedimentos adicionais.
No caso do papa Leão XIV, as informações divulgadas indicam que o nódulo será retirado cirurgicamente, mas não detalham sua natureza.