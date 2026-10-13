O papa Leão XIV está internado no Policlínico Universitário Agostino Gemelli, em Roma, na Itália, para passar por uma cirurgia de retirada de um nódulo no pulmão. Segundo informações divulgadas pelo Vaticano, o procedimento está previsto para a tarde desta terça-feira (13). A expectativa é de que o pontífice permaneça hospitalizado por aproximadamente uma semana.

A equipe responsável pela operação é chefiada pelo professor Stefano Margaritora. Em razão da cirurgia e do período de recuperação, os compromissos religiosos do papa foram cancelados até o dia 20 de outubro.

VEJA MAIS :