A Prefeitura de Piracicaba abriu nesta terça-feira (13) as inscrições para comerciantes de rua interessados em participar da próxima edição do Sabores na Rua. O evento será realizado no dia 30 de outubro, das 10h às 15h, na rampa do Centro Cívico, localizada na rua Antônio Corrêa Barbosa, 2.233.

A edição será em comemoração ao Dia do Servidor Público, celebrado em 28 de outubro. Os interessados podem se inscrever até as 14h do dia 19 de outubro, exclusivamente por meio do formulário disponível na internet. As inscrições devem ser feitas pelo link: https://forms.gle/1SgrsTyRd85eBrDo8.

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