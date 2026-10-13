A Prefeitura de Piracicaba abriu nesta terça-feira (13) as inscrições para comerciantes de rua interessados em participar da próxima edição do Sabores na Rua. O evento será realizado no dia 30 de outubro, das 10h às 15h, na rampa do Centro Cívico, localizada na rua Antônio Corrêa Barbosa, 2.233.
A edição será em comemoração ao Dia do Servidor Público, celebrado em 28 de outubro. Os interessados podem se inscrever até as 14h do dia 19 de outubro, exclusivamente por meio do formulário disponível na internet. As inscrições devem ser feitas pelo link: https://forms.gle/1SgrsTyRd85eBrDo8.
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Quem pode participar
Podem participar comerciantes que trabalhem com trailers, food trucks, tendas, carrinhos e bicicletas de alimentos. Entre os produtos permitidos estão lanches, espetinhos, pastel, yakisoba, sorvetes, açaí, churros, milho cozido, pamonha, caldo de cana, doces artesanais, batata frita, batata recheada, sucos, refrigerantes e produtos regionais. A venda de bebidas alcoólicas não será permitida.
Para participar, os comerciantes devem estar estabelecidos em Piracicaba. A autorização do setor de Economia Informal da Prefeitura será considerada um critério de prioridade na seleção.
Taxas e critérios de seleção
Após a análise e aprovação das inscrições, a Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Renda entrará em contato com os selecionados para o pagamento da taxa de participação.
O valor será de R$ 200 para trailers, food trucks e tendas. Para carrinhos e bicicletas, a taxa será de R$ 100.
A seleção levará em conta a regularidade da documentação, o estado de conservação dos equipamentos, a variedade de produtos, o cardápio e a adequação dos preços ao público popular.
Mais informações estão disponíveis na edição de terça-feira (13) do Diário Oficial do Município, pelo endereço https://diariooficial.piracicaba.sp.gov.br.