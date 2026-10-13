O empresário e profissional de comunicação institucional Evandro Souza Evangelista receberá o Título de Cidadão Piracicabano em uma cerimônia marcada para 16 de outubro, às 19h30, na Câmara Municipal de Piracicaba. A solenidade também homenageará Vanderlei Luiz Dionísio e Clovis Vaz Filho, em reconhecimento às trajetórias dos três profissionais ligadas à cidade.

Natural de Rio das Pedras, Evandro construiu uma carreira de mais de três décadas nas áreas de gestão pública, comunicação institucional, cerimonial e eventos. A concessão do título foi proposta pelo vereador Fábio Henrique Silva, por meio do Decreto Legislativo nº 118/2026, em reconhecimento aos serviços prestados ao município e à relação construída com instituições públicas e o setor empresarial.