O empresário e profissional de comunicação institucional Evandro Souza Evangelista receberá o Título de Cidadão Piracicabano em uma cerimônia marcada para 16 de outubro, às 19h30, na Câmara Municipal de Piracicaba. A solenidade também homenageará Vanderlei Luiz Dionísio e Clovis Vaz Filho, em reconhecimento às trajetórias dos três profissionais ligadas à cidade.
Natural de Rio das Pedras, Evandro construiu uma carreira de mais de três décadas nas áreas de gestão pública, comunicação institucional, cerimonial e eventos. A concessão do título foi proposta pelo vereador Fábio Henrique Silva, por meio do Decreto Legislativo nº 118/2026, em reconhecimento aos serviços prestados ao município e à relação construída com instituições públicas e o setor empresarial.
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A trajetória em Piracicaba começou na Câmara Municipal, onde trabalhou de 1993 a 2015. No Legislativo, exerceu funções como assessor parlamentar, chefe de gabinete e diretor dos departamentos Legislativo e de Cerimonial. Também coordenou um projeto de consolidação das leis municipais. Entre 2015 e 2017, foi diretor regional da Secretaria Estadual de Relações do Trabalho do Governo de São Paulo.
Na Prefeitura de Piracicaba, Evandro ocupou os cargos de secretário municipal de Trabalho e Renda e secretário municipal de Administração, entre 2017 e 2020. Desde 2021, é gerente de Comunicação Integrada da Associação Comercial e Industrial de Piracicaba (Acipi), onde atua na comunicação institucional e no relacionamento com associados. Também lidera a Manifesta Eventos, empresa do setor de eventos.
Outros dois profissionais serão homenageados
A solenidade concederá ainda a Medalha de Mérito Legislativo a Vanderlei Luiz Dionísio, conforme o Decreto Legislativo nº 103/2026. Ele exerceu três mandatos como vereador, entre 1989 e 2000, e presidiu a Câmara Municipal no biênio 1995-1996. Já Clovis Vaz Filho receberá o título de Piracicabanus Praeclarus, previsto no Decreto Legislativo nº 119/2026. Nascido em Piracicaba, ele acumula mais de 35 anos de experiência em marketing político, gestão e articulação institucional, com participação em campanhas eleitorais no Brasil e no exterior, inclusive na Itália.
Além da trajetória profissional, Evandro destaca a família como parte central de sua vida. Casado com Joyce Crespio Evangelista, é pai de Gabriel e Benício. Ele compartilha com a esposa e o filho mais velho a condução dos negócios familiares, conciliando a atuação empresarial com a carreira institucional.
A Reunião Solene será realizada no Salão Nobre Helly de Campos Melges, na Câmara Municipal de Piracicaba, localizada na Rua Alferes José Caetano, 834. A sessão está marcada para as 19h30 do dia 16 de outubro de 2026 e será aberta ao público, com participação gratuita.