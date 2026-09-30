O Estádio Municipal Barão da Serra Negra, em Piracicaba, receberá no dia 14 de outubro uma ação que oferecerá mamografias gratuitas durante a campanha Outubro Rosa. A iniciativa faz parte do projeto “Marque Esse Gol”, realizado em parceria entre a Federação Paulista de Futebol (FPF), clubes filiados e a Fundação Laço Rosa.
A ação será realizada entre os dias 5 a 28 de outubro em diferentes cidades do estado de São Paulo. Ao todo, serão oferecidas mais de mil mamografias gratuitas durante a campanha. Em Piracicaba, o atendimento será realizado no estádio do XV de Piracicaba.
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Cadastro é necessário
As mulheres interessadas em realizar o exame devem fazer o cadastro previamente no site oficial do projeto. As informações específicas sobre o atendimento, incluindo orientações e critérios para participação, devem ser consultadas diretamente nos canais oficiais do “Marque Esse Gol”.
A iniciativa utiliza o futebol como ferramenta de mobilização para ampliar o acesso à prevenção e ao diagnóstico precoce do câncer de mama.
Campanha chega ao 11º ano
Em 2026, o “Marque Esse Gol” chega à sua 11ª edição consecutiva. A campanha reúne dez clubes de sete cidades paulistas e integra as ações do Outubro Rosa.
Desde o início da parceria entre o futebol paulista e o projeto, em 2016, mais de 17 mil mamografias gratuitas foram realizadas. Segundo os organizadores, 68 mulheres foram encaminhadas para tratamento médico após receberem diagnóstico.
Além do XV de Piracicaba, participam da edição de 2026 Corinthians, Guarani, Marília, Palmeiras, Ponte Preta, Santos, São José, São Paulo e Taubaté.
Agenda em Piracicaba
Data: 14 de outubro
Local: Estádio Municipal Barão da Serra Negra
Cidade: Piracicaba
Exame: Mamografia gratuita
Inscrição: Cadastro prévio pelo site oficial do projeto
Informações: XV de Piracicaba