O Estádio Municipal Barão da Serra Negra, em Piracicaba, receberá no dia 14 de outubro uma ação que oferecerá mamografias gratuitas durante a campanha Outubro Rosa. A iniciativa faz parte do projeto “Marque Esse Gol”, realizado em parceria entre a Federação Paulista de Futebol (FPF), clubes filiados e a Fundação Laço Rosa.

A ação será realizada entre os dias 5 a 28 de outubro em diferentes cidades do estado de São Paulo. Ao todo, serão oferecidas mais de mil mamografias gratuitas durante a campanha. Em Piracicaba, o atendimento será realizado no estádio do XV de Piracicaba.

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