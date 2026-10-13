A interpretação de textos é uma das principais habilidades exigidas na prova de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), prevista para o primeiro dia de aplicação, em 8 de novembro. A avaliação exige que os candidatos compreendam diferentes gêneros textuais, identifiquem informações e relacionem conteúdos a situações do cotidiano.
Uma das principais estratégias de preparação é resolver questões de edições anteriores, observando os enunciados e os contextos em que os assuntos são apresentados. A matriz de referência do Enem permanece a mesma desde 2009, o que permite identificar habilidades recorrentes e direcionar os estudos.
Entre os conteúdos mais frequentes estão a interpretação de charges, artigos de opinião, resenhas, canções e publicações digitais, além de variação linguística e funções da linguagem. A prova também exige atenção à relação entre textos, imagens, argumentos e informações implícitas.
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Como interpretar os textos durante a prova
O volume de leitura é um dos desafios do Enem. Para administrar melhor o tempo, uma estratégia é ler primeiro o comando da questão, identificando o que está sendo solicitado. Em seguida, o candidato pode analisar o texto com foco nas informações necessárias para responder.
A leitura atenta dos enunciados ajuda a evitar interpretações equivocadas e releituras desnecessárias. Também é importante reconhecer a finalidade do texto, o público a que se destina, os argumentos apresentados e a relação entre as ideias.
Na reta final, vale revisar funções da linguagem, variação linguística e coesão textual. Nesse último conteúdo, é importante compreender o papel de conectores como “contudo”, “portanto” e “embora”, que estabelecem relações de oposição, conclusão e concessão entre as ideias.
O que estudar em Literatura?
Em Literatura, a recomendação é relacionar as obras ao contexto histórico e às características de cada movimento literário. A Semana de Arte Moderna de 1922, por exemplo, marcou a busca por novas formas de expressão e a renovação da literatura brasileira.
Entre os conteúdos que merecem revisão estão o Romantismo, o Realismo e as duas primeiras fases do Modernismo. Também é importante conhecer autores representativos desses períodos, suas características literárias e os temas abordados em suas obras.
A literatura contemporânea também pode aparecer na avaliação, inclusive por meio de produções que discutem desigualdade, identidade, questões sociais e representatividade. A literatura indígena e as obras de autoras como Conceição Evaristo e Carolina Maria de Jesus são exemplos de conteúdos que podem ampliar o repertório dos candidatos.
Inglês: atenção à mensagem geral
Na prova de Inglês, a compreensão do contexto é tão importante quanto o conhecimento de vocabulário. As questões podem relacionar textos a imagens, diagramas, documentos e situações do cotidiano.
Por isso, o candidato deve procurar entender a mensagem principal, a intenção do autor e a relação entre os elementos apresentados. A tradução de cada palavra nem sempre é necessária para compreender o sentido geral do texto.
Também vale praticar a leitura de diferentes gêneros, incluindo poemas, campanhas publicitárias, notícias e publicações digitais, prestando atenção ao contexto e às informações implícitas.
Espanhol: cuidado com os falsos cognatos
Para quem opta por Espanhol, os falsos cognatos exigem atenção. São palavras semelhantes às do português, mas que apresentam significados diferentes. Um exemplo é esquisito, em espanhol, que pode significar algo requintado, saboroso ou delicioso, enquanto “esquisito”, em português, costuma indicar algo estranho.
A prova costuma priorizar a interpretação de textos, com perguntas em português sobre conteúdos apresentados em espanhol. Vocabulário, sinônimos e antônimos devem ser compreendidos dentro do contexto, enquanto questões exclusivamente gramaticais tendem a ter menor destaque.
Dicas para a reta final
Nos dias que antecedem o exame, é importante priorizar a resolução de provas anteriores, revisar os conteúdos mais recorrentes e treinar a leitura de enunciados. Simulados também ajudam a administrar o tempo e identificar os assuntos que ainda precisam de atenção.
Mais do que memorizar regras, o candidato deve praticar a compreensão global dos textos, a identificação de argumentos e a interpretação das informações apresentadas. Essas habilidades são fundamentais para responder às questões de Linguagens com mais segurança.