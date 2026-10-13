A interpretação de textos é uma das principais habilidades exigidas na prova de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), prevista para o primeiro dia de aplicação, em 8 de novembro. A avaliação exige que os candidatos compreendam diferentes gêneros textuais, identifiquem informações e relacionem conteúdos a situações do cotidiano.

Uma das principais estratégias de preparação é resolver questões de edições anteriores, observando os enunciados e os contextos em que os assuntos são apresentados. A matriz de referência do Enem permanece a mesma desde 2009, o que permite identificar habilidades recorrentes e direcionar os estudos.

Entre os conteúdos mais frequentes estão a interpretação de charges, artigos de opinião, resenhas, canções e publicações digitais, além de variação linguística e funções da linguagem. A prova também exige atenção à relação entre textos, imagens, argumentos e informações implícitas.