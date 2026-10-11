11 de outubro de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
REGIÃO DE PIRACICABA

Mala com 235 mil e arsenal: operação investiga advogado

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Polícia Civil
Nas buscas, os policiais acharam cinco armas, munições e uma mala com dinheiro.
Nas buscas, os policiais acharam cinco armas, munições e uma mala com dinheiro.

 Uma mala com R$ 235.829 em dinheiro vivo, armas de fogo e artigos de luxo virou peça central de uma investigação policial em Araras, na região de Piracicaba. A Polícia Civil realizou, na sexta-feira (9), uma operação contra um advogado suspeito de ligação com uma organização criminosa envolvida em atividades ilícitas na região.

LEIA MAIS

Batizada de Operação Fork, a ação é um novo capítulo de uma investigação iniciada em 2025. Segundo os investigadores, o advogado pode ter atuado na negociação e guarda ilegal de armas, além de apresentar possível ligação com outras atividades atribuídas ao grupo.

Dinheiro vivo e armas 

Durante as buscas, os policiais localizaram cinco armas de fogo, munições de diferentes calibres e uma mala contendo mais de R$ 235 mil em espécie. Três das armas estavam junto ao dinheiro.

 A apreensão também incluiu relógios de marcas conhecidas, óculos de luxo, joias e dispositivos de armazenamento digital. O material será analisado para ajudar a esclarecer a origem dos valores e a possível relação dos objetos com os fatos investigados.

  De acordo com a Polícia Civil, a apuração é um desdobramento da Operação Hitman, deflagrada em maio de 2025, quando diversos suspeitos foram presos, incluindo policiais militares e guardas civis municipais de Araras.

 As autoridades investigam possíveis crimes de associação criminosa, comércio ilegal e tráfico de armas, posse irregular de armamento e lavagem de dinheiro. Também são apuradas suspeitas relacionadas à corrupção de agentes públicos e ao tráfico de drogas.

A operação reuniu equipes especializadas da Polícia Civil vinculadas à Delegacia Seccional de Limeira. Um representante da Comissão de Prerrogativas da OAB de Araras acompanhou a ação.

 Agora, os investigadores devem aprofundar a análise dos materiais apreendidos para esclarecer a origem do dinheiro, a finalidade das armas e a possível participação de outras pessoas.

 O caso segue sob investigação. As suspeitas atribuídas ao advogado ainda precisam ser comprovadas, e a investigação não representa, por si só, uma condenação.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários