Uma mala com R$ 235.829 em dinheiro vivo, armas de fogo e artigos de luxo virou peça central de uma investigação policial em Araras, na região de Piracicaba. A Polícia Civil realizou, na sexta-feira (9), uma operação contra um advogado suspeito de ligação com uma organização criminosa envolvida em atividades ilícitas na região.
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Batizada de Operação Fork, a ação é um novo capítulo de uma investigação iniciada em 2025. Segundo os investigadores, o advogado pode ter atuado na negociação e guarda ilegal de armas, além de apresentar possível ligação com outras atividades atribuídas ao grupo.
Dinheiro vivo e armas
Durante as buscas, os policiais localizaram cinco armas de fogo, munições de diferentes calibres e uma mala contendo mais de R$ 235 mil em espécie. Três das armas estavam junto ao dinheiro.
A apreensão também incluiu relógios de marcas conhecidas, óculos de luxo, joias e dispositivos de armazenamento digital. O material será analisado para ajudar a esclarecer a origem dos valores e a possível relação dos objetos com os fatos investigados.
De acordo com a Polícia Civil, a apuração é um desdobramento da Operação Hitman, deflagrada em maio de 2025, quando diversos suspeitos foram presos, incluindo policiais militares e guardas civis municipais de Araras.
As autoridades investigam possíveis crimes de associação criminosa, comércio ilegal e tráfico de armas, posse irregular de armamento e lavagem de dinheiro. Também são apuradas suspeitas relacionadas à corrupção de agentes públicos e ao tráfico de drogas.
A operação reuniu equipes especializadas da Polícia Civil vinculadas à Delegacia Seccional de Limeira. Um representante da Comissão de Prerrogativas da OAB de Araras acompanhou a ação.
Agora, os investigadores devem aprofundar a análise dos materiais apreendidos para esclarecer a origem do dinheiro, a finalidade das armas e a possível participação de outras pessoas.
O caso segue sob investigação. As suspeitas atribuídas ao advogado ainda precisam ser comprovadas, e a investigação não representa, por si só, uma condenação.