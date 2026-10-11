Uma mala com R$ 235.829 em dinheiro vivo, armas de fogo e artigos de luxo virou peça central de uma investigação policial em Araras, na região de Piracicaba. A Polícia Civil realizou, na sexta-feira (9), uma operação contra um advogado suspeito de ligação com uma organização criminosa envolvida em atividades ilícitas na região.

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Batizada de Operação Fork, a ação é um novo capítulo de uma investigação iniciada em 2025. Segundo os investigadores, o advogado pode ter atuado na negociação e guarda ilegal de armas, além de apresentar possível ligação com outras atividades atribuídas ao grupo.