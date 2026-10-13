Uma medida provisória publicada nesta terça-feira (13) estabelece novas regras para combater golpes telefônicos e reduzir o excesso de chamadas abusivas no Brasil. A norma prevê mudanças nos procedimentos das operadoras de telecomunicações, incluindo a autenticação de ligações e o bloqueio de chamadas que não atendam aos critérios de segurança definidos pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

Com a medida, as operadoras deverão autenticar as chamadas realizadas em suas redes. Ligações que não passarem pelo processo poderão ser bloqueadas antes de chegar ao destinatário, conforme as regras que serão estabelecidas pela Anatel.

Outra novidade é a possibilidade de identificar empresas responsáveis pelas ligações. Nesses casos, o usuário poderá visualizar o nome empresarial e, quando disponível, o logotipo da organização que está entrando em contato.