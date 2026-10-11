11 de outubro de 2026
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DESPEDIDA

Luto no Mercadão: Morre Dona Terezinha, a Rainha do Pão de Queijo

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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A comerciante Dona Terezinha, tinha 95 anos.
A comerciante Dona Terezinha, tinha 95 anos.

  Piracicaba amanheceu mais triste neste domingo (11). Morreu aos 95 anos Dona Terezinha de Jesus Rodrigues, a fundadora do famoso Pão de Queijo 1980, uma das bancas mais queridas do Mercado Municipal de Piracicaba.

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 Ela completaria 96 anos na próxima quinta-feira (15) e faleceu. Uma perda gigante para o comércio piracicabano.

 Quem passava pelo Mercadão conhecia Dona Terezinha. Sempre com sorriso no rosto, trabalhadora, dedicada, ela transformou um simples pão de queijo em tradição. Foram mais de 40 anos alimentando gerações de piracicabanos com carinho e com aquele cheirinho que ficava no ar.

 Dona Terezinha não era só comerciante. Era história viva de Piracicaba. Deixa um legado de amor, trabalho e simplicidade que conquistou clientes, amigos e familiares.

 O velório foi realizado neste domingo (11), no cemitério Parque da Ressurreição. Com sepultamento às 16h.

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