Quem está em busca de uma oportunidade de emprego pode se candidatar a uma das 148 vagas disponibilizadas pelo Centro de Apoio ao Trabalhador (CAT), da Prefeitura de Piracicaba, a partir desta terça-feira (13). As oportunidades estão distribuídas em 70 cargos, abrangem diferentes áreas de atuação e níveis de escolaridade e são destinadas a empresas do município.

Entre as funções com maior número de vagas estão balconista, com 10 oportunidades, e promotor de vendas, com seis. Já os cargos de fundidor, operador de máquina automotiva e ajudante de coifa automotiva oferecem cinco vagas cada.

Oportunidades para PCDs e candidatos sem experiência