Quem está em busca de uma oportunidade de emprego pode se candidatar a uma das 148 vagas disponibilizadas pelo Centro de Apoio ao Trabalhador (CAT), da Prefeitura de Piracicaba, a partir desta terça-feira (13). As oportunidades estão distribuídas em 70 cargos, abrangem diferentes áreas de atuação e níveis de escolaridade e são destinadas a empresas do município.
Entre as funções com maior número de vagas estão balconista, com 10 oportunidades, e promotor de vendas, com seis. Já os cargos de fundidor, operador de máquina automotiva e ajudante de coifa automotiva oferecem cinco vagas cada.
Oportunidades para PCDs e candidatos sem experiência
O painel também conta com vagas exclusivas para pessoas com deficiência (PCDs). São 10 oportunidades para ajudante de produção, sem exigência de experiência, e uma para auxiliar de expediente, que exige experiência anterior.
Há ainda vagas para auxiliar de cozinha, agente comercial, ajudante de motorista, ajudante de obras, analista jurídico, assistente de engenharia civil, auxiliar de manutenção predial e cuidador social, entre outras funções.
Para quem busca melhores remunerações, os salários chegam a R$ 3.549 para operador de máquinas. Também se destacam as oportunidades para auxiliar de mecânico, com remuneração de R$ 3.500, e pedreiro, com salário de R$ 3.037,38.
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Estágios e vagas sem experiência
Também há oportunidades de estágio nas áreas de engenharia mecânica e contabilidade. Entre as funções que não exigem experiência estão vendedor, operador de padaria e operador de caixa.
Como se candidatar
Os interessados podem consultar os requisitos e as informações sobre as oportunidades no Painel de Vagas, disponível no site da Prefeitura de Piracicaba: https://piracicaba.sp.gov.br/servicos/painel-de-vagas/.
As vagas ficam disponíveis até o limite de encaminhamentos e podem ser encerradas a qualquer momento, conforme solicitação das empresas contratantes. Por isso, os candidatos devem manter os dados atualizados e verificar os requisitos de cada oportunidade antes de se candidatar.
O CAT está localizado no Térreo 1 do Centro Cívico, na rua Antônio Corrêa Barbosa, nº 2.233. Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp (19) 3437-2221 ou pelo telefone (19) 3431-8500.