O número de microempreendedores individuais (MEIs) que atuam no comércio varejista de bebidas cresceu 21,8% na região de Piracicaba nos últimos cinco anos. Segundo levantamento do Sebrae-SP, com base em dados do Portal do Empreendedor, a quantidade de negócios passou de 1.349, em 2021, para 1.644, em 2026.

O estudo considera empresas registradas no CNAE 4723-7/00, referente ao comércio varejista de bebidas. A categoria inclui estabelecimentos que vendem produtos presencialmente ou pela internet, sem espaço destinado ao consumo no próprio local.

Santa Bárbara d’Oeste lidera crescimento