O número de microempreendedores individuais (MEIs) que atuam no comércio varejista de bebidas cresceu 21,8% na região de Piracicaba nos últimos cinco anos. Segundo levantamento do Sebrae-SP, com base em dados do Portal do Empreendedor, a quantidade de negócios passou de 1.349, em 2021, para 1.644, em 2026.
O estudo considera empresas registradas no CNAE 4723-7/00, referente ao comércio varejista de bebidas. A categoria inclui estabelecimentos que vendem produtos presencialmente ou pela internet, sem espaço destinado ao consumo no próprio local.
Santa Bárbara d’Oeste lidera crescimento
Entre os municípios analisados, Santa Bárbara d’Oeste apresentou o maior crescimento percentual. O número de MEIs do setor passou de 15, em 2021, para 44, em 2026, uma alta de 193,3%.
Mombuca aparece na sequência, com aumento de 125%, de quatro para nove negócios. Elias Fausto também registrou expansão expressiva: passou de nove para 17 estabelecimentos, crescimento de 88,9%.
Em números absolutos, Piracicaba concentra a maior quantidade de negócios do setor, com 723 em 2026, ante 625 em 2021, alta de 15,7%. Limeira aparece em segundo lugar, com 467 estabelecimentos, contra 391 cinco anos antes, crescimento de 19,4%.
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Delivery impulsionou o setor
De acordo com o Sebrae-SP, a expansão das adegas de bairro ganhou força durante a pandemia de Covid-19, especialmente com o avanço dos serviços de entrega. Desde então, os pequenos negócios têm apostado na proximidade com os consumidores, na variedade de produtos e na praticidade do atendimento.
Além de cervejas, vinhos, destilados e bebidas não alcoólicas, os estabelecimentos podem oferecer itens para churrascos e confraternizações, como gelo, carvão, petiscos e alimentos. A combinação entre loja física, redes sociais e aplicativos de mensagens também se tornou uma alternativa para divulgar produtos e receber pedidos.
Planejamento é essencial
Apesar das oportunidades, a concorrência exige atenção à gestão. É fundamental conhecer o perfil do consumidor, identificar os produtos mais procurados, controlar estoques, calcular preços e acompanhar o fluxo de caixa.
A diferenciação no atendimento e a conveniência oferecida ao cliente também podem contribuir para a sustentabilidade dos negócios. O Sebrae-SP recomenda que os empreendedores considerem as características de cada bairro, incluindo hábitos de consumo, perfil de renda, concorrência e horários de funcionamento.