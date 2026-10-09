O projeto do Anel Viário Norte de Piracicaba avançou mais uma etapa com a publicação de resoluções do Governo do Estado de São Paulo no Diário Oficial de 7 de outubro. A medida declara de utilidade pública áreas necessárias à implantação da obra e permite o avanço dos procedimentos de desapropriação conduzidos pela concessionária Eixo SP.
As resoluções abrangem o trecho entre os quilômetros 0 e 16 da rodovia SPI-027/127, além de áreas destinadas à implantação de dispositivos viários nos quilômetros 8+200 e 15+220. O empreendimento é considerado estratégico para melhorar a circulação de veículos no município.
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MELHORIA NO TRÂNSITO
A proposta busca facilitar os deslocamentos na região norte, especialmente nas proximidades de Santa Teresinha, e melhorar o acesso aos polos industriais e comerciais do Uninorte e do Unileste.
O projeto prevê uma ligação entre a região da ponte de acesso ao bairro Santana, pela Estrada Municipal Odair José Serafim, e a área de Cruz Caiada.
O prefeito Helinho Zanatta defende a implantação do anel viário como alternativa para reduzir os gargalos de trânsito e ampliar a segurança nas vias. “Essa é uma obra fundamental para melhorar o trânsito em Piracicaba. Temos uma frota de quase 350 mil veículos, recebemos diariamente muitos veículos de outras cidades e estamos cercados por rodovias importantes”, afirmou.
Segundo o prefeito, o município precisa de soluções para melhorar a circulação e facilitar o deslocamento diário de motoristas e trabalhadores.
ARTICULAÇÃO COM O ESTADO
As tratativas para ampliar a infraestrutura viária do município começaram no início da atual administração. Em janeiro de 2025, Zanatta se reuniu com o secretário estadual de Parcerias em Investimentos, Rafael Benini, para solicitar um estudo técnico sobre a ampliação do anel viário.
A proposta prevê conexões entre importantes corredores rodoviários, como as rodovias Geraldo de Barros (SP-304), Samuel de Castro Neves (SP-147) e Cornélio Pires (SP-127), além da Estrada da Ceagesp, com ligação até a Rodovia do Açúcar.
O deputado estadual Alex Madureira participou das articulações junto ao Governo do Estado e afirmou que continuará acompanhando o andamento do projeto. “Piracicaba precisa de investimentos em infraestrutura que acompanhem o crescimento da cidade e as necessidades de quem vive e trabalha aqui. O Anel Norte é uma demanda importante, que exige diálogo e articulação entre o município, o Estado e a concessionária. Vamos continuar acompanhando cada etapa para que esse projeto avance e possa trazer benefícios concretos à população”, declarou.
OUTRAS INTERVENÇÕES
Além do Anel Norte, outras obras viárias foram mencionadas pelo governador Tarcísio de Freitas durante visita recente a Piracicaba. Entre elas estão a perimetral que ligará Santa Teresinha à avenida das Ondas e a duplicação da Rodovia do Açúcar.
A expectativa da administração municipal é que o conjunto de intervenções contribua para melhorar o fluxo de veículos, reduzir a pressão sobre as vias urbanas e facilitar os deslocamentos.
Com a publicação das resoluções de utilidade pública, o projeto avança nos procedimentos necessários à implantação. Ainda será necessário dar continuidade às etapas administrativas relacionadas às desapropriações e à execução do empreendimento.