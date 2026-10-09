O projeto do Anel Viário Norte de Piracicaba avançou mais uma etapa com a publicação de resoluções do Governo do Estado de São Paulo no Diário Oficial de 7 de outubro. A medida declara de utilidade pública áreas necessárias à implantação da obra e permite o avanço dos procedimentos de desapropriação conduzidos pela concessionária Eixo SP.

As resoluções abrangem o trecho entre os quilômetros 0 e 16 da rodovia SPI-027/127, além de áreas destinadas à implantação de dispositivos viários nos quilômetros 8+200 e 15+220. O empreendimento é considerado estratégico para melhorar a circulação de veículos no município.

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