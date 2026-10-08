Piracicaba recebeu, na quarta-feira (7), a edição comemorativa de 10 anos do Prêmio Exxcelência Brasil. A cerimônia foi realizada no Teatro do Engenho Central e reuniu empresários, profissionais e personalidades para homenagear trajetórias e iniciativas que contribuem para o desenvolvimento econômico e profissional da cidade.
A premiação reconhece empresas e profissionais de diferentes segmentos, considerando critérios como trajetória, reputação no mercado, avaliações de clientes e registros de reclamações em canais como Procon e Reclame Aqui, conforme a organização. O prêmio também se apresenta como uma marca nacional registrada no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).
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Empresas e profissionais são homenageados
Durante a cerimônia, foram reconhecidos negócios e profissionais de áreas como gastronomia, saúde, comunicação, beleza, decoração, serviços e eventos.
A iniciativa destacou a atuação de empreendedores que mantêm suas atividades, geram empregos e movimentam a economia local e regional.
Receberam homenagens:
- Adriana Rugna – especialista em ambientes e decoração de alto padrão;
- Alessandra Galvani – negócios imobiliários;
- Anna Pegova Piracicaba;
- Bella Capri – Pizza & Pasta;
- ConfoAR – ar-condicionado para veículos;
- CRHP – Centro de Reprodução Humana de Piracicaba;
- Dra. Thaís Rodrigues – fisioterapeuta;
- Encantti Cosméticos;
- Estação Coquetelaria;
- Evidence Design – móveis exclusivos, modernos e contemporâneos;
- Fast Escova Piracicaba;
- Giga Led – painéis de LED;
- Laundromat Lavanderia;
- Le Noblesse – cenários e ambientação para eventos;
- Marilô Brigadeiros – carrinho de doces;
- Noiva da Colina Seguros;
- Nova Era Contabilidade;
- Patrícia Polla – cerimonialista;
- Paula Diniz Buffet e Eventos;
- Pira Chopp;
- Pit Stop – cabines fotográficas e entretenimento;
- Raritá Convites & CO;
- Rene Moraes Cabeleireiros;
- Restaurante Capitão Gancho;
- Rossini Comunicação Inteligente;
- Sr. Saldanha Barbearia.
O Jornal de Piracicaba também foi homenageado pelos 126 anos de história e pelo crescimento no ambiente digital. Já o Engenho da Notícia recebeu reconhecimento pelos 20 anos de trajetória.
Música, cultura e participação de personalidades
A programação contou com a participação de Tato, integrante da banda Falamansa, que destacou a importância das raízes e da identidade cultural de Piracicaba.
A professora e historiadora Marly Therezinha Germano Perecin também participou da cerimônia, abordando temas relacionados à cultura e à educação.
O deputado estadual Alex Madureira esteve presente e fez uma saudação ao público, destacando sua atuação como representante da população na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp).
A cantora Deni Libardi também integrou a programação musical da noite.
Organização do evento
A cerimônia foi apresentada por Luciana Paula e Lilian Geraldini e teve realização da Addora Comunicação e da MC Creator Global, com a participação de profissionais e empresas responsáveis pela produção, pelo cerimonial, pela comunicação, pela cenografia e pela recepção.
A edição comemorativa marcou uma década de realização do Prêmio Exxcelência Brasil, iniciativa voltada ao reconhecimento de empresas, profissionais e personalidades.
Segundo a organização, a repercussão do evento também contribui para ampliar a visibilidade de Piracicaba e de seus empreendedores em outras regiões do país.