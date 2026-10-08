Piracicaba recebeu, na quarta-feira (7), a edição comemorativa de 10 anos do Prêmio Exxcelência Brasil. A cerimônia foi realizada no Teatro do Engenho Central e reuniu empresários, profissionais e personalidades para homenagear trajetórias e iniciativas que contribuem para o desenvolvimento econômico e profissional da cidade.

A premiação reconhece empresas e profissionais de diferentes segmentos, considerando critérios como trajetória, reputação no mercado, avaliações de clientes e registros de reclamações em canais como Procon e Reclame Aqui, conforme a organização. O prêmio também se apresenta como uma marca nacional registrada no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).

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