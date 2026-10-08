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10 ANOS DE HISTÓRIA

Prêmio Exxcelência Brasil homenageia destaques de Piracicaba

Por Da Redação |
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação
Teatro do Engenho Central recebeu a edição comemorativa de 10 anos do Prêmio Exxcelência Brasil, que homenageou empresas, profissionais e personalidades de Piracicaba.
Teatro do Engenho Central recebeu a edição comemorativa de 10 anos do Prêmio Exxcelência Brasil, que homenageou empresas, profissionais e personalidades de Piracicaba.

Piracicaba recebeu, na quarta-feira (7), a edição comemorativa de 10 anos do Prêmio Exxcelência Brasil. A cerimônia foi realizada no Teatro do Engenho Central e reuniu empresários, profissionais e personalidades para homenagear trajetórias e iniciativas que contribuem para o desenvolvimento econômico e profissional da cidade.

A premiação reconhece empresas e profissionais de diferentes segmentos, considerando critérios como trajetória, reputação no mercado, avaliações de clientes e registros de reclamações em canais como Procon e Reclame Aqui, conforme a organização. O prêmio também se apresenta como uma marca nacional registrada no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).

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Empresas e profissionais são homenageados

Durante a cerimônia, foram reconhecidos negócios e profissionais de áreas como gastronomia, saúde, comunicação, beleza, decoração, serviços e eventos.

A iniciativa destacou a atuação de empreendedores que mantêm suas atividades, geram empregos e movimentam a economia local e regional.

Receberam homenagens:

  • Adriana Rugna – especialista em ambientes e decoração de alto padrão;
  • Alessandra Galvani – negócios imobiliários;
  • Anna Pegova Piracicaba;
  • Bella Capri – Pizza & Pasta;
  • ConfoAR – ar-condicionado para veículos;
  • CRHP – Centro de Reprodução Humana de Piracicaba;
  • Dra. Thaís Rodrigues – fisioterapeuta;
  • Encantti Cosméticos;
  • Estação Coquetelaria;
  • Evidence Design – móveis exclusivos, modernos e contemporâneos;
  • Fast Escova Piracicaba;
  • Giga Led – painéis de LED;
  • Laundromat Lavanderia;
  • Le Noblesse – cenários e ambientação para eventos;
  • Marilô Brigadeiros – carrinho de doces;
  • Noiva da Colina Seguros;
  • Nova Era Contabilidade;
  • Patrícia Polla – cerimonialista;
  • Paula Diniz Buffet e Eventos;
  • Pira Chopp;
  • Pit Stop – cabines fotográficas e entretenimento;
  • Raritá Convites & CO;
  • Rene Moraes Cabeleireiros;
  • Restaurante Capitão Gancho;
  • Rossini Comunicação Inteligente;
  • Sr. Saldanha Barbearia.

O Jornal de Piracicaba também foi homenageado pelos 126 anos de história e pelo crescimento no ambiente digital. Já o Engenho da Notícia recebeu reconhecimento pelos 20 anos de trajetória.

Música, cultura e participação de personalidades

A programação contou com a participação de Tato, integrante da banda Falamansa, que destacou a importância das raízes e da identidade cultural de Piracicaba.

A professora e historiadora Marly Therezinha Germano Perecin também participou da cerimônia, abordando temas relacionados à cultura e à educação.

O deputado estadual Alex Madureira esteve presente e fez uma saudação ao público, destacando sua atuação como representante da população na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp).

A cantora Deni Libardi também integrou a programação musical da noite.

Organização do evento

A cerimônia foi apresentada por Luciana Paula e Lilian Geraldini e teve realização da Addora Comunicação e da MC Creator Global, com a participação de profissionais e empresas responsáveis pela produção, pelo cerimonial, pela comunicação, pela cenografia e pela recepção.

A edição comemorativa marcou uma década de realização do Prêmio Exxcelência Brasil, iniciativa voltada ao reconhecimento de empresas, profissionais e personalidades.

Segundo a organização, a repercussão do evento também contribui para ampliar a visibilidade de Piracicaba e de seus empreendedores em outras regiões do país.

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