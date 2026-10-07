SRA. ALICE DA SILVA SAMPAIO Faleceu dia 07/10/2026 na cidade de Piracicaba, aos 96 anos de idade e era viúva do Sr. Mauro Sampaio. Era filha do Sr. Getulio Leme da Silva e da Sra. Maria Gomes, falecidos. Deixa os filhos: Edson Aparecido Sampaio, João José Sampaio, Marcos Antonio Sampaio casado com Tais Sampaio, Paulo Sergio Sampaio casado com Patricia Sampaio. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 16:30hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – Sala (2) Crisântemos, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SRA. ANNA MARIA DE JESUS GRANDE Faleceu dia 07/10/2026 na cidade de Piracicaba, aos 91 anos de idade e era viúva do Sr. Alfredo Grande. Era filha do Sr. Antonio Teles Martins e da Sra. Joaquina Maria de Jesus, falecidos. Deixa os filhos: Djalma Roberto Grande casado com Marcia Regina Novello Grande, Iraildes de Jesus Grande Damasceno casada com Jose Roberto Damasceno, Cibele Aparecida Grande Fermino viúva de Denilson Fernando Fermino, Francisco Antonio Grande, Luciana Aparecida Grande. Deixa netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 13:30hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – Sala (4) Lírios, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SR. ANDRÉ LUCAS PEREIRA DA SILVA Faleceu ontem, nesta cidade, contava 20 anos, filho do Sr. Edvanildo Pereira da Silva e da Sra. Ana Paula Silva Nonato, era casado com a Sra. Evellyn Nicole Santos sotana; deixa os irmãos: Maria do Socorro Pereira da Silva e Paulo André Pereira da Silva. Deixa demais familiares e amigos. O velório ocorrerá hoje das 08h00 às 15h45 na sala "Esmeralda" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, seguindo o féretro às 16h00 para a realização do Momento de Memórias no "Salão Nobre" do mesmo local. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SR. DARCI REAME Faleceu ontem, nesta cidade, contava 86 anos, filho dos finados Sr. Ricardo Reame e da Sra. Isaltina Ribeiro, era viúvo da Sra. Maria de Lourdes Teixeira Reame; deixa os filhos: Edivaldo Reame, falecido; Roseli Aparecida Reame; Rosana de Jesus Reame de Oliveira, casada com o Sr. Henrique Cesar de Oliveira e Edilberto Darci Reame. Deixa irmãos, netos, bisnetos, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h00 do Velório da Saudade, sala "03", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SRA. MARGARIDA MAIZZA CHAKARIAN DE AMARAL Faleceu dia 07/10/2026 na cidade de Piracicaba, aos 76 anos de idade e era viúva do Sr. José Roberto do Amaral. Era filha do Sr. Avedis Chakarian e da Sra. Italia Eleonora Maizza Chakarian. Deixa o filho: Roberto Chakarian de Amaral, familiares e amigos. O Velório ocorreu dia 07/10/2026 a partir das 15:00hs até as 16:30hs, no Memorial Metropolitano de Piracicaba – Sala Diamante. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SR. MARIO DE ARAUJO Faleceu dia 06/10/2026 na cidade de Piracicaba, aos 77 anos de idade, e era casado com a Sra. Jandira Germano de Araujo. Era filho do Sr. Dionisio Artemiro de Araujo e da Sra. Maria Montanaro, falecidos. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 07/10/2026 às 13:00hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – Sala 08, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SRA. NIEIZA RODRIGUES DA SILVA Faleceu ontem, nesta cidade, contava 85 anos, filha dos finados Sr. Jose Rodrigues da Silva e da Sra. Adelia Maria da Silva; deixa os filhos: Rodrigo Rodrigues da Silva, casado com a Sra. Jaciane Luccas Ventura da Silva; Liliane Rodrigues Analfio, falecida; Lidiane Rodrigues Analfio, falecida; Charles Rodrigues Analfio, falecido e Silvio Rodrigues da Silva, falecido. Deixa irmãos, netos, bisneto, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 15h00, da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SRA. TEREZA ZAGO IDALGO Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 83 anos, filha dos finados Sr. Jose Paschoal e da Sra. Ana Zago, era casada com o Sr. João Jose Idalgo; deixa os filhos: Valdirlene Aparecida Idalgo Packer, casada com o Sr. Renato Packer e Denilson Jose Idalgo, casado com a Sra. Eva Lara Idalgo. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 13h00 do Velório Municipal de Saltinho, para o Cemitério Municipal da cidade de Saltinho/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.