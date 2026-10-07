SRA. ALICE DA SILVA SAMPAIO Faleceu dia 07/10/2026 na cidade de Piracicaba, aos 96 anos de idade e era viúva do Sr. Mauro Sampaio. Era filha do Sr. Getulio Leme da Silva e da Sra. Maria Gomes, falecidos. Deixa os filhos: Edson Aparecido Sampaio, João José Sampaio, Marcos Antonio Sampaio casado com Tais Sampaio, Paulo Sergio Sampaio casado com Patricia Sampaio. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 16:30hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – Sala (2) Crisântemos, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

SRA. ANNA MARIA DE JESUS GRANDE Faleceu dia 07/10/2026 na cidade de Piracicaba, aos 91 anos de idade e era viúva do Sr. Alfredo Grande. Era filha do Sr. Antonio Teles Martins e da Sra. Joaquina Maria de Jesus, falecidos. Deixa os filhos: Djalma Roberto Grande casado com Marcia Regina Novello Grande, Iraildes de Jesus Grande Damasceno casada com Jose Roberto Damasceno, Cibele Aparecida Grande Fermino viúva de Denilson Fernando Fermino, Francisco Antonio Grande, Luciana Aparecida Grande. Deixa netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 13:30hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – Sala (4) Lírios, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

SR. ANDRÉ LUCAS PEREIRA DA SILVA Faleceu ontem, nesta cidade, contava 20 anos, filho do Sr. Edvanildo Pereira da Silva e da Sra. Ana Paula Silva Nonato, era casado com a Sra. Evellyn Nicole Santos sotana; deixa os irmãos: Maria do Socorro Pereira da Silva e Paulo André Pereira da Silva. Deixa demais familiares e amigos. O velório ocorrerá hoje das 08h00 às 15h45 na sala "Esmeralda" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, seguindo o féretro às 16h00 para a realização do Momento de Memórias no "Salão Nobre" do mesmo local. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.