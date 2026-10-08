SRA. CLEMENTINA BICUDO LICERRE Faleceu ontem, nesta cidade, contava 89 anos, filha dos finados Sr. Gumercindo Bicudo e da Sra. Augusta Basso, era viúva do Sr. Sebastião Licerre; deixa os filhos: Maria Inês Licerre Erlo, viúva do Sr. Luis Arnaldo Erlo; Ivanete Licerre, viúva do Sr. Jorge Luis Rombaldo; Sandra Regina Licerre Pastana, casada com o Sr. Valter Alberto Pastana; Marta Cristiana Licerre Corrêa, casada com o Sr. Urias Corrêa; Daniela Licerre, falecida; Rogerio Augusto Licerre e Ricardo Luis Licerre, casado com a Sra. Aline Licerre. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 do Velório da Saudade, sala "06", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

SR. HÉLIO MALUSÁ Faleceu ontem, nesta cidade, contava 92 anos, filho dos finados Sr. Francisco Malusá e da Sra. Silvia Giordani, era viúvo da Sra. Maria de Lourdes Malusá; deixa os filhos: Hélio Malusá Junior, casado com a Sra. Maria Teresa Malusá; Carlos Alberto Malusá, casado com a Sra. Ivana Maria do Amaral Malusá; Eliana Malusá; Silvana Malusá, viúva do Sr. Mario Baraúna; Antonio Sergio Malusá, falecido; Angela Malusá, falecida e Virginia Malusá, falecida. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h00 do Velório da Saudade, sala "03", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

MÉDICA: DOUTORA MARIANGELA PAOLINO CHAIM Faleceu ontem, nesta cidade, contava 66 anos, filha dos finados Sr. Luiz Paolino e da Sra. Aldezilda Trevisan Paolino, era casada com o Médico: Dr. Antonio Luiz Lordello Chaim; deixa os filhos: Pedro Luiz Paolino Chaim; Gabriel Luiz Paolino Chaim e Pedro Negri Campos. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 do Velório da Saudade, sala "05", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.